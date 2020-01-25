SABİM: 600 depremzede yakınına bilgi verildi - Son Dakika

SABİM: 600 depremzede yakınına bilgi verildi
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Elazığ'daki depremle ilgili son 24 saate 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Elazığ'daki depremle ilgili son 24 saate 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı 184 SABİM hattı üzerinden Elazığ depremi konusunda son 24 saat itibarıyla toplam 795 adet çağrı karşılandı. 115 kişiye genel bilgi, 600 kişiye yakınları hakkında bilgi verildi." ifadelerine yer verildi.
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