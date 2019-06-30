SABİM'e 15 yılda 25 milyon başvuru
22 dakika önce
Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:13
Alo 184 Sağlık Bakanlığı
İletişim Merkezine kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı.
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