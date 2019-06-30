Son Dakika Haberleri: SABİM'e 15 yılda 25 milyon başvuru
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SABİM'e 15 yılda 25 milyon başvuru

22 dakika önce

Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı.

SABİM'e 15 yılda 25 milyon başvuru, System.String[]
Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:13 
Sağlık Bakanlığı, Ekonomi
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