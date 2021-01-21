Turgut Tunçalp, beyninde tümör tespit edilen rol arkadaşı Sabina Toziya hakkında konuştu.
'ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ'
Tunçalp, "Sabina hepimizin annesiydi. Yönetmeninden oyuncusuna, setteki çaycısından& ; ulaştırmaya kadar hepimiz derin bir üzüntü içerisindeyiz.
Sabina, Makadonya'da en iyi doktorlar tarafından bakılıyor. Kendisine moral olsun diye ona video yolladık. İnşallah sağlığına kavuşacak" diyerek umutlu konuştu.
Son Dakika › Magazin › Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Rol arkadaşı Turgut Tunçalp açıkladı - Son Dakika Magazin