Sabina Toziya'nın sağlık durumu nasıl? Rol arkadaşı Turgut Tunçalp açıkladı

Turgut Tunçalp, beyninde tümör tespit edilen rol arkadaşı Sabina Toziya hakkında konuştu.

'ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ'

Tunçalp, "Sabina hepimizin annesiydi. Yönetmeninden oyuncusuna, setteki çaycısından& ; ulaştırmaya kadar hepimiz derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Sabina, Makadonya'da en iyi doktorlar tarafından bakılıyor. Kendisine moral olsun diye ona video yolladık. İnşallah sağlığına kavuşacak" diyerek umutlu konuştu.



