Sabine Kasırgası, Kuzey ve Orta Avrupa'yı etkisi altına aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabine Kasırgası, Kuzey ve Orta Avrupa'yı etkisi altına aldı - Son Dakika

Sabine Kasırgası, Kuzey ve Orta Avrupa'yı etkisi altına aldı

6 saat önce

Almanya ve Hollanda'da dün öğleden sonra etkili olan Sabine Kasırgası, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sabine Kasırgası, Kuzey ve Orta Avrupa'yı etkisi altına aldı, System.String[]

Almanya ve Hollanda'da dün öğleden sonra etkili olan Sabine Kasırgası, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda uçak ve tren seferi, kasırga nedeniyle iptal edildi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) tüm Almanya'da şehirlerarası tren seferlerini iptal ederken; istasyonlarda kalan yolcular otobüslerle taşındı. Sabine Kasırgası sırasında tren raylarına devrilen ağaçlar nedeniyle bazı trenlerin rayların üstünde kaldıkları bildirildi. Deutsche Bahn, günler öncesinde hazırladığı kumanya paketlerini yolda kalanlara ulaştırdı. Evlerine ulaşamayan yolcular tren garlarında park pozisyonundaki trenlerin içinde sabahladı. Yolculara battaniye ve bedava gıda kumanyaları dağıtıldı. Tren seferlerinin yanı sıra, Köln Frankfurt, Düsseldorf kentlerinde çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

SABİNE OTOBANLARI DA KAPADI

Almanya'nın Schlhleswieg kentinde elektirikler kesilirken, Paderbohn'da kopan ağaç dalı, bir çocuğu ağır yaraladı. Almanya'nın çok sayıda otobanında sürücüler de Sabine Kasırgası'ndan etkilendi. Rüzgar hızı saatte 120 kilometreye ulaşan kasırganın, otobanlara savurduğu ağaç ve çeşitli parçalar nedeniyle çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. A45 ile Köln Aachen otobanı A4, trafiğe tamamen kapatıldı.

Kasırga nedeniyle bugün, Kuzey Almanya kentleri başta olmak üzere bazı şehirlerde eğitime ara verildi. Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD)  Sabine Kasırgası'nın Salı günü sabah saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köln'den görüntüler

-Devrilen ağaçlar ve çalışmalardan görüntü


Hollanda, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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