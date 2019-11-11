Sabır ve zaman

Arsenal, teknik direktör Unai Emery’nin takımın başındaki ikinci sezonunda Premier League’e kötü sayılamayacak bir başlangıç yapmıştı. İlk sekiz haftada alınan dört galibiyet, üç beraberlik ve Liverpool karşısında gelen tek yenilgi ile takım; ikinci Manchester City’nin bir puan arkasında, üçüncü sırada yer alıyordu.

Ancak sekizinci haftadaki Bournemouth galibiyetinden sonra işler tersine döndü. Kısmi iyi gidiş sonlandı ve bir düşüş başladı. Sonraki dört lig maçında dış sahadaki iki maçı kaybetti Arsenal, iç sahadaki iki maçta ise beraberlikle yetindi. Dört haftada kaybedilen bu 10 puan, Topçular’ı lig sıralamasında da geriye itti. An itibariyle 17 puanla altıncı sırada bulunan takım, Şampiyonlar Ligi hattının şimdiden sekiz puan gerisinde yer alıyor.

Arsenal, geçtiğimiz sezon üçüncü Chelsea’nin iki, dördüncü Tottenham’ın ise yalnızca bir puan gerisinde ligi beşinci tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi kıl payı kaçırmıştı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselmişler ve finalde Chelsea’ye yenilerek yine Şampiyonlar Ligi bileti alamamışlardı.

Birçokları, bu sezon Arsenal’in çok daha iyi durumda olacağını düşünüyordu. Ancak kasım ayı itibariyle takımın beklenenden uzak olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sosyal medyadaki tepkilere bakılacak olursa, durumun en büyük sorumlusu menajer Emery.

Emery, geçtiğimiz cumartesi günü 2-0 kaybedilen Leicester City maçı sonrası basın toplantısı sonrası ortada bir başarısızlığın olduğunu kabul ederek, sabır ve zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı:

“Kadrodaki birçok oyuncuyu değiştirdik. Genç oyuncularımız var. Genç ve tevrübeli oyuncuları bir arada kullanmalıyız. Hedeflerimiz konusunda çok istekliyiz ancak sabıra ve zamana ihtiyacımız olduğunu da bilmemiz gerekiyor.”

İkinci sıradaki Leicester ile arasında dokuz, dördüncü City ile sekiz puan bulunan Arsenal’in menajeri, bu farkın kapatılabilir olduğunu düşünüyor:

“Sıralamada Leicester’ın altında kaldık ama takım içi dengeleri tutturmak ve iyi hazırlık yapmak için önümüzde vakit var. Manchester United ile Tottenham sıralamada şu an bizim altımızda, herkes eşit şansa sahip. Leicester ile aramızdaki puan farkını kapamak için vaktimiz var.”

Arsenal ile dört kez lig şampiyonu olmuş kulübün efsanelerinden Tony Adams’a göre, Arsenal’deki tüm problemleri Emery’nin sırtına yüklemek doğru değil:

“Bu tarz durumlarda menajeri suçlamak kolaydır. Leicester karşısınzda organize bir Arsenal vardı, yapabileceklerini yaptılar. Kadroda lider bir oyuncu yok. Eğer bu tarz oyuncunuz yoksa işleriniz daha zor oluyor. Takım defansif olarak çok kötü, Laurent Koscielny ayrıldı ve David Luiz bu konuda yardımcı olmuyor.”

Tüm kulvarlardaki son yedi maçta bir kez kazanan ve ligdeki son dört maçı kazanamayan Arsenal’in önünde işleri yoluna koymak adına iyi bir fikstür olduğunu söylemek mümkün. Topçular, milli maçlar için liglere verilen bir haftalık aranın ardından Southampton’ı ağırlayacak. Sonrasındaysa lig sonuncusu Norwich City’ye konuk olacaklar, iç sahada Brighton ile oynayacaklar ve West Ham United deplasmanına gidecekler.

Manchester City maçı öncesi oynanacak bu dört maçın, İspanyol teknik adam Unai Emery’nin Arsenal macerasının sonunun gelip gelmeyeceği konusunda belirleyici olma ihtimali oldukça yüksek.