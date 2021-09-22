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Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor - Son Dakika

Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor

22.09.2021 11:19
Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor, System.String[]

Yurt içi ve dışındaki kullanıcılar için yakın zamanda mühimmatlı test gerçekleştiren sabit kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi Alpagu, talep topluyor.

Yurt içi ve dışındaki kullanıcılar için yakın zamanda mühimmatlı test gerçekleştiren sabit kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) sistemi Alpagu, talep topluyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında birçok faaliyete katıldıklarını ancak hiçbirinde TEKNOFEST'teki kadar heyecanlanıp keyif almadıklarını söyledi.

Hem gençlerle, çocuklarla bir şeyler paylaşmaya hem de onların enerjilerinden faydalanmaya çalıştıklarını ifade eden Güleryüz, "Geleceğimiz onlarda. STM olarak gençlerimize bir şeyler katabilirsek, onlardan bir şekilde faydalanabilirsek mutluluk duyarız. Onlara yönelik birçok aktivite yapıyoruz. Türkiye Drone Şampiyonası, Dünya Drone Şampiyonası STM sponsorluğunda gerçekleşiyor. Çocuklarımıza drone tasarımı yaptırıyoruz. Onların fikirlerinden belki ilerde çok parlak şeyler çıkacak ve hep beraber onları konuşacağız." dedi.

STM'nin yürüttüğü projelere ilişkin de bilgiler veren Güleryüz, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin Gölcük Tersanesi'nde sürdürüldüğünü bildirdi.

Takvimi hızlandırabilmek, yerli ve milli katkı payını artırabilmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Güleryüz, son olarak denizaltı torpido tüplerinin yer aldığı burun kısmıyla (Section 50) ilgili önemli bir adım attıklarını söyledi. Güleryüz, "İnşa edilmesi belki en zor kısım... Savunma Sanayii Başkanlığımızın yönlendirme ve destekleriyle, bizim mühendislik katkımızla ilk kez bir özel tersanede, bu boyda büyük bir denizaltının burun kısmı inşa edildi ve geçen hafta teslimatı yapıldı. Milli Denizaltı yapacağız, MİLDEN yolunda ilerlemeye başlayacağız. Bütün bu çalışmalar, altyapılar Milli Denizaltı yapımında bize çok önemli bilgi birikimi kazandırmış olacak. Yerli ve milli katkı sağlaması açısından çok kritik bir proje." diye konuştu.

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde tasarımın yabancı bir firmaya ait olduğunu ifade eden Güleryüz, STM olarak mümkün olduğunca Türkiye'de yapılabilecek her parçanın teknik şartnamesini almayı, bunu yerli firmalarla değerlendirmeyi ve çözüm oluşturarak tasarım sahibi firmaya sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Güleryüz, "Kendi denizaltılarımıza bu parçaları koyabilmeyi hedefliyoruz. Bugün kendi denizaltımız için başlayacak, ileride başka ülkelerde üretilen denizaltılarda kullanılmaya başlanabilir. Bir şekilde değerlendireceğiz bunu. Ciddi bir yatırım yapıldı, çok büyük boyutlu, dünyada sayılı 5 eksen bir tezgah var. Bu kadar büyük bir parçayı işleyebilecek bir altyapı hazır. Bugün denizaltı için olur, yarın başka faaliyet için olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Uzay aracı kadar kompleks"

Özgür Güleryüz, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında kullanılmak için yeni yerli çözüm arayışlarının da devam ettiğini söyledi.

Milli Gemi Projesi'nin uzun süre konuşulduktan sonra gerçekleştirildiğine işaret eden Güleryüz, şunları kaydetti:

"Milli Denizaltı olmazsa olmazımız diye düşünüyoruz açıkçası. Bizde, ülkemizde oluşan askeri denizcilik ekosistemiyle Milli Denizaltı'nın gerçekleştirilmesi çok sürpriz olmayacaktır ama kolay bir iş değil. Bu konuda STM olarak her türlü desteğe hazırız. Derin Arayışlar diye yarışma programı düzenliyoruz ki üniversitelerimizi dahil edelim, denizaltı konusunda master, doktora tezi olur, onları inceleyelim.

Denizaltı tasarlamak, inşa etmek kolay bir iş değil. Denizaltı dediğiniz cihaz neredeyse uzay aracıyla aynı şekilde kompleks bir sistem. Ülkemizde, diğer ülkelerde ihtiyaç var. Bu projelendirilirse STM olarak aktif şekilde görev alacağız diye ümit ediyoruz."

Yeni ihracat kalemi vurucu İHA

STM Genel Müdürü Güleryüz, Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'nun çok yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt dışından heyetlere beraber mühimmatlı testlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Güleryüz, "İnşallah çok kısa süre içerisinde Alpagu'yu envantere sokacağız." dedi.

Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu ile ilgili ilk ihracatı tamamladıklarını belirten Güleryüz, "İmza aşamasına çok yakın olduğumuz birden fazla ülke var. Kargu kendini ispatladı. Kargu ile de durmayacağız. Mühimmat bırakan versiyonu, farklı mühimmat başlıkları, RF arayıcı başlık entegre etmek gibi birçok farklı alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Yurt dışı müşterilerle bir araya geldikçe onlardan da geri besleme alıyoruz. Onların ihtiyaçlarına yönelik de farklı çözümler geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor
Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor
Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor
Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor

İhlas Haber Ajansı, Togo Cumhuriyeti, Deniz Altı, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu talep topluyor - Son Dakika


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