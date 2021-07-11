Sabotaj Macerası Devam Ediyor! - Son Dakika
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Sabotaj Macerası Devam Ediyor!

11.07.2021 22:40
Sabotaj Macerası Devam Ediyor!

Türkiye'nin "pay-to-win" olmayan ilk ve tek Türk yapımı FPS oyunu Sabotaj macerası devam ediyor.

Geçtiğimiz haftadan bu yana oyuna giriş yapamayan kullanıcıları sevindirecek haber sonunda geldi. Sabotaj, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı duyuruyla sunucuların tekrardan oyunculara aktif olacağını duyurdu.

Sosyal Medya Kanallarından Açıklama Yaptı

Yapılan açıklamaya göre, 'Sabotaj sunucuları hazır durumda. Diğer topluluk oyuncularının arasına hemen katılarak oyuna başlayabilirsiniz. Mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmak için sunucuların teknik çalışmalarını oldukça ciddiye aldık. IDC Games ve HES Games, Sabotaj'ı tüm oyuncular için olabildiğince eğlenceli ve rekabetçi hale getirmek için birlikte çalışacak. Bugünden itibaren, tüm oyuncuların erişebileceği turnuvalar ve etkinlikler düzenleyerek Sabotaj'ın hem eğlence, hem de Espor alanında zirveye ulaşması için çok çalışacağız' dedi.

Umuyoruz ki Sabotaj, oyuncular için daha iyi bir oyun tecrübesi sağlar. Herkese iyi oyunlar, şans sizinle olsun!

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar Sabotaj Macerası Devam Ediyor! - Son Dakika

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