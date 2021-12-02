Sabret öğretmenin adı parkta yaşatılacak - Son Dakika

Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinin ilk kadın öğretmenlerinden olan, geçen yıl ocak ayında 79 yaşında hayatını kaybeden Sabret Arıcı'nın ismi bir parka verildi.

1960 yılında hem muhtar hem de başöğretmenlik yapan ve Kapaklı'nın sembollerinden olan Arıcı'nın ismi Pınarça Mahallesi'ndeki bir parkta yaşatılacak.

Parkta düzenlenen törende konuşan Sabret Arıcı'nın eşi Kadir Arıcı, eşinin mesleğine aşık biri olduğunu söyledi.

Arıcı, eşinin isminin parkta yaşatılmasında emeği geçen Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e teşekkür etti.

Çetin de Sabret öğretmene Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:

"Pınarça Mahallemizde 1960 ihtilalinde başöğretmen ve muhtar olarak görev yapması hasebi ile buradaki mevcut parkımızda değişiklikler yaparak ismini parkımıza verdik. Hocamızın adını artık burada yaşatacağız. Eşi Kadir Arıcı ile son derece uyum içerisindeydiler. Kapaklı'mızın örnek çiftlerinden oldular, Kadir ağabeyimiz birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum."