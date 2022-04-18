Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu - Son Dakika
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Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

18.04.2022 16:17
Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki MHK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

" Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu"

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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