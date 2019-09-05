Son Dakika Haberleri: Sabri Çelik, Ukrayna - Finlandiya maçında görevlendirildi
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Sabri Çelik, Ukrayna - Finlandiya maçında görevlendirildi

3 saat önce

UEFA, gözlemci Sabri Çelik'i Ukrayna ile Finlandiya takımları arasındaki Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası H Grubu maçında görevlendirdi.

Sabri Çelik, Ukrayna - Finlandiya maçında görevlendirildi, System.String[]

UEFA, gözlemci Sabri Çelik'i Ukrayna ile Finlandiya takımları arasındaki Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası H Grubu maçında görevlendirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Sabri Çelik, Ukrayna ile Finlandiya takımları arasında 6 Eylül 2019 Cuma günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası H grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Ukrayna'nın Zaporizhia şehrindeki Metallurh Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.30'da başlayacak" denildi.


Sabri Çelik, Finlandiya, Ukrayna, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:24 
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