Sabri Kalkar'ın acı günü
20 dakika önce
İHA Spor Servisi Şefi Sabri Kalkar'ın annesi Firdevs Kalkar hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:54 Kaynak: İHA
İHA Spor Servisi Şefi Sabri Kalkar'ın annesi Firdevs Kalkar hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gören İHA Spor Servisi Şefi Sabri Kalkar'ın annesi Firdevs Kalkar, hayatını kaybetti. Kalkar'ın cenazesi Bağcılar
Çiflik Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal
Mezarlığı'na defnedildi.
Firdevs Kalkar'a Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır dileriz. - İSTANBUL
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