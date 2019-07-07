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Sabri Kalkar'ın acı günü

20 dakika önce

İHA Spor Servisi Şefi Sabri Kalkar'ın annesi Firdevs Kalkar hayatını kaybetti.

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İHA Spor Servisi Şefi Sabri Kalkar'ın annesi Firdevs Kalkar hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören İHA Spor Servisi Şefi Sabri Kalkar'ın annesi Firdevs Kalkar, hayatını kaybetti. Kalkar'ın cenazesi Bağcılar Çiflik Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

Firdevs Kalkar'a Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır dileriz. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:54 Kaynak: İHA
Bağcılar, Hasdal, Spor
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