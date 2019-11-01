Sabri Sarıoğlu aylar sonra ortaya çıktı!

Yıllar süren Galatasaray kariyerinin ardından gittiği Göztepe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve kabuğuna çekilen Sabri Sarıoğlu, Çanakkale'de ortaya çıktı.



Eski futbolcu, önceki gün ailesiyle birlikte soluğu Çanakkale'de aldı. Sabri Sarıoğlu, pilot eşi Yağmur Hanım ve çocuklarıyla birlikte Truva Antik Kenti'ni ziyaret etti.



Sarıoğlu Ailesi, Truva Atı önünde verdiği hatıra pozunu sosyal medyadan paylaştı.



Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maçın özetini izliyoruz...