Sabri Sarıoğlu eğitmen olacak
7 saat önce
Emektar futbolcu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi.
Emektar futbolcu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi. Aile, yemek sonrası AVM'nin oyun alanında vakit geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42
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