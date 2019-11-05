Son Dakika Haberleri: Sabri Sarıoğlu eğitmen olacak
Son Dakika Magazin Sabri Sarıoğlu eğitmen olacak

Sabri Sarıoğlu eğitmen olacak

7 saat önce

Emektar futbolcu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi.

Sabri Sarıoğlu eğitmen olacak, System.String[]

Emektar futbolcu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi. Aile, yemek sonrası AVM'nin oyun alanında vakit geçirdi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 
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