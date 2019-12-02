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Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL'lik araba hediye etti!
6 saat önce
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve son olarak Göztepe'de oynadıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na servet değerinde bir hediye aldı.
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve son olarak Göztepe'de oynadıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na servet değerinde bir hediye aldı.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL değerinde araba hediye etti.
Sabri, arabanın plakasını ise kendi ve eşinin baş harfleri olan 'YSS' yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:35
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