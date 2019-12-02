Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL'lik araba hediye etti!

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve son olarak Göztepe'de oynadıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na servet değerinde bir hediye aldı.



Takvim gazetesinde yer alan habere göre Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL değerinde araba hediye etti.



Sabri, arabanın plakasını ise kendi ve eşinin baş harfleri olan 'YSS' yaptı.



