Son Dakika Haberleri: Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL'lik araba hediye etti!
Son Dakika Spor Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL'lik araba hediye etti! - Son Dakika Spor

Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL'lik araba hediye etti!

6 saat önce

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve son olarak Göztepe'de oynadıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na servet değerinde bir hediye aldı.

Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL'lik araba hediye etti!, System.String[]

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve son olarak Göztepe'de oynadıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na servet değerinde bir hediye aldı.


Takvim gazetesinde yer alan habere göre Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL değerinde araba hediye etti.


Sabri, arabanın plakasını ise kendi ve eşinin baş harfleri olan 'YSS' yaptı.


Sabri Sarıoğlu, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:35 
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