Uzun seneler Galatasaray'da forma giyip kaptanlık da yapan Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan Galatasaray'a gönderme geldi.
Yağmur Sarıoğlu kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "1996-2017 arası 21 sene Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen 4. oyuncusu Sabri Sarıoğlu! Söyleyeceklerim bu kadar" sözleriyle kulübe sitem etti.
Sabri Sarıoğlu 1999 yılında girdiği Galatasaray kapısından 2017'de çıktı. Sarıoğlu, kariyerini 2018 'de İzmir ekibi Göztepe'de noktaladı. Sabri, son senesi hariç kariyerinde Galatasaray dışında hiçbir takımda forma giymedi.
Son Dakika › Spor › Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti - Son Dakika Spor