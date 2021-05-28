Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün kazananı Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar oldu

Sabri Ülker Vakfı bilim dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Bilim Ödülü töreninin 7.sini düzenledi. Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi ile iki yılda bir gerçekleştirdiği ve bilim dünyasının en dikkat çekici etkinliklerden biri olarak kabul gören Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'nda gerçekleştirilen törende, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar'ın ismi Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş tarafından açıklandı.

Ali Ülker: Bağımsız bilimsel araştırmaları desteklemeye devam edeceğiz

Akademi, iş dünyası ve medyadan özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşen dijital sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker sözlerine, "Sabri Ülker Bilim Ödülü'yle Türk bilim dünyasını ve genç Türk bilim öğrencilerini uluslararası alanda desteklemeye devam ettiğimiz için gurur duyuyoruz" diyerek başladı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Ülkemizde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle bağımsız bilimsel araştırmaların gelişmesine imkan sağlamak ve ekosistemi desteklemek mümkün. Bu değişikliklerle, üniversitelerin yanı sıra bağımsız araştırmaların önü açılabilir böylelikle ülkemiz adına bilimsel verimlilik daha da arttırılabilir" dedi.

Gökhan Hotamışlıgil: "Genç Türk bilim insanlarının birbirleri ve ülkemizle bağlarını güçlendirme amacıyla çalışıyoruz."

Hotamışlıgil konuşmasında hem Sabri Ülker Vakfı hem de Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi olarak ortak hayallerinin tüm dünyada geleceğin yıldızları olacak genç Türk bilim insanlarını teşvik etmek ve hem birbirleri hem de ülkemiz ile bağlantıları güçlü olan etkin bir bilim ağı oluşturmak olduğunu belirtti. Hotamışlıgil: "Geleceğimizin güvencesi ve insanlığın refahı için en önemli yapı taşlarından biri bilimsel yetkinlik. Bilimsel kapasitemizin evrensel çerçevedeki etkinliğinin gelişip güçlenmesi için verdikleri katkılar için Ülker camiasına ve Sabri Ülker Vakfı'na minnet duygularımı ifade etmek isterim," dedi. Bunun uzun soluklu bir hayal olduğunu belirten Hotamışlıgil, Bilim Ödülü kazanan genç bilim insanlarının şimdiden müthiş başarılara imza attıklarının altını çizdi. "Elif Nur Fırat Karalar'ın örnek bir bilim kadını ve rol model olarak bu seçkin gruba katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum ve kendisinin de katılımı ile güçlenerek, ortak düşlerimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum," dedi.

Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar: "Çalışmalarımın geleceğe ışık tutacak araştırmalara ilham kaynağı olmasını diliyorum"

Bu yılın Sabri Ülker Bilim Ödülü kazanan ismi Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş tarafından açıklandı. Bilim Ödülü töreninde söz alan 2021 yılı kazananı Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, "Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne layık görüldüğüm için çok mutluyum. Çok değerli Sabri Ülker Bilim Ödülü Jürisi başta olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ödüle layık görülen çalışmalarımın geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak araştırmalara ilham kaynağı olmasını diliyorum" dedi.

Gelişimsel ve metabolik bozuklukların temellerini belirlemek teşhis ve tedavi sürecine yön verebilir

Bilimsel kariyerine Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında devam eden Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, yaptığı çalışmalarla hücre bölünmesi ve iletişiminde kritik rol oynayan sentrozom ve silyum olarak bilinen hücre yapılarının nasıl oluştuğuna ve görev yaptığına cevap arıyor. Karalar ve ekibi, ulaşacakları tüm cevapların bu yapılarda oluşan bozuklukların tanı ve tedavileri için yeni metotlar geliştirilmesine imkan sağlayacağına inanıyorlar. Karalar ve ekibi aynı zamanda, Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne layık görülen çalışmalarında böbrek bozuklukları, körlük, obezite ve diyabet gibi gelişimsel ve metabolik bozuklukların nedenlerini belirleyerek bu hastalıkların tanı ve tedavilerine yön vermeyi hedefliyorlar. Doç. Dr. Elif Nur Firat Karalar lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde tamamladıktan sonra doktora çalışmalarını University of California, Berkeley'de ve doktora sonrası çalışmalarını da Stanford Üniversitesinde tamamlıyor. Daha sonra 2014 yılında Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde araştırma laboratuvarını kurarak hücre ve organizma seviyesinde önemli görevleri olan sentrozom ve silyanin nasıl oluştuğunun ve görev yaptığının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Hücre biyolojisinin bu temel mekanizmaları nadir genetik hastalıklardan kansere uzanan geniş bir yelpazede bozukluklar gösteriyor ve bu alandaki çalışmalar yeni tanı ve tedavi yöntemlerine ışık tutuyor. Karalar aynı zamanda, ERC, EMBO Installation Grant ve Young Investigator Program, Royal Society Newton Advanced Fellowship ve TÜBİTAK'ın desteklediği çalışmalarını "Hücre İskeleti Araştırma" laboratuvarında sürdürüyor.

Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'na ilgi büyüktü

Sabri Ülker Bilim Ödülü Töreni'ne de ev sahipliği yapan ve başkanlığını Prof. Gökhan Hotamışlıgil'in yürüttüğü Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'na ilgi büyüktü. Bilim dünyasında yaşanan gelişmelere yer verilen sempozyumda metabolik hastalıkların moleküler ayrıntılarının çözümü ve bu bulguların metabolik hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde kullanılması konuları bilim insanlarınca tartışıldı. Sempozyumun konuşmacıları arasında kromozomlardaki DNA sarmalının temel birimi olan nükleozomu keşfeden ve çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi olan Roger Kornberg'ın yanı sıra alanında uzman ve prestijli bilim insanları konuşmacı olarak yer aldı.

Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi'nde heyecan uyandıran araştırmalar

2015 yılından beridir faaliyetle olan Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi kronik ve metabolik hastalıkların altında yatan mekanizmaları anlamak, tüm dünyada toplum sağlığa yönelik bu en büyük tehditlerle mücadele için yeni tedavi yollarını belirlemek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde metabolik hastalıkların Covid-19 seyri ve ölüm oranlarında en önemli risk olması sebebi ile bu konuda da çalışmalar yapan Merkez, metabolik ortamın virüs enfeksiyonu ve sonuçlarını hangi mekanizmalar aracılığı ile etkilediğini araştırıyor. Merkez, bu sene "obezitede endoplazmik retikulum stresi etkileri ve fonksiyon kaybı" üzerine yaptığı çalışmayla doğabilecek yeni tedavilerin önünü açmıştı. Merkez'de gerçekleşen diğer önemli çalışma hücre içi yapıların yüksek çözünürlükte haritalanması ve bu yapının metabolizmayı nasıl etkilediği konusunda öncü araştırmalar ve metabolik dengeyi düzenleyen yeni hormon faaliyet mekanizmalarının ortaya çıkarılması oldu.