Sabri Ülker Çevre Ödülü başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabri Ülker Çevre Ödülü başvuruları başladı - Son Dakika

Sabri Ülker Çevre Ödülü başvuruları başladı

6 saat önce

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturduğu "Sabri Ülker Çevre Ödülü" 4.

Sabri Ülker Çevre Ödülü başvuruları başladı, System.String[]

Yıldız Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle oluşturduğu "Sabri Ülker Çevre Ödülü" 4. kez sahibini arıyor.


"Yarınlar Seninle Yaşayacak" sloganıyla yola çıkılan Sabri Ülker Çevre Ödülü'nde bu yılki tema, "Çevre ve İnsan" olarak belirlendi. Yarışmaya başvuran projeler, Sıfır Atık yaklaşımı ve sürdürülebilirlik prensibi kapsamında su ve doğal kaynak kullanımı, karbon ve enerji yönetimi, atık yönetimi, biyo-çeşitliliğin korunması, iklim değişikliği ve gezegen sağlığı konu başlıkları altında değerlendirilecek.


Ödül 100 bin Türk lirası


Yıldız Holding Yönetim Kurulu ve TURMEPA Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, alanlarında bilim insanlarının oluşturduğu seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda ilk 3'e giren projeler, sonraki aşamada jüri üyelerine sunulacak. Değerlendirme sonucunda seçilecek birinci projeye 100 bin TL ödül verilecek. Ödül başvuruları 27 Nisan 2020'ye kadar www.sabriulkercevreodulu.com üzerinden yapılacak. Sabri Ülker Çevre Ödülü'nün başvuru kriterleri ve diğer tüm ayrıntılar için www.sabriulkercevreodulu.com ziyaret edilebilir.


Ödül alan projeler sürdürülebilirliğe değer katıyor


İlki 2013 yılında verilen Sabri Ülker Çevre Ödülü'nü kazanan ilk proje; evlerde, sitelerde, okullarda veya hastane gibi toplu yaşam alanlarında cam, plastik, kağıt, sıvı yağ ve evsel atıkların ayrıştırılmasını sağlayan otomasyon sistemi "Kaynaştır Projesi" olmuştu. 2014 yılında ise Harran Ovası'nda dengesiz sulamadan kaynaklanan çölleşmeyi engellemek için geliştirilen, "Akıllı Sulama Sistemi-AKUATİK" projesi büyük ödülün sahibi oldu. 2015'te ise enerji tüketimi ve karbon salımını, ileri teknoloji kullanarak yüzde 35 azaltan Hydromx Enerji Tasarruf Projesi büyük ödülü kazanmıştı. - İSTANBUL

Yıldız Holding, Sabri Ülker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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