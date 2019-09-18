Son Dakika Haberleri: Sabriye Şengül ilk kez Trabzon'da ringe çıkacak
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Sabriye Şengül ilk kez Trabzon'da ringe çıkacak

1 saat önce

İki kez dünya kick boks şampiyonu olan Sabriye Şengül, 19 Ekim'de Trabzon'da bulunan Hayri Gür Kapalı Spor Salonu'nda Alman şampiyonu Sarah Glandien ile karşılaşacak.

Sabriye Şengül ilk kez Trabzon'da ringe çıkacak, System.String[]

İki kez dünya kick boks şampiyonu olan Sabriye Şengül, 19 Ekim'de Trabzon'da bulunan Hayri Gür Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Alman şampiyonu Sarah Glandien ile karşılaşacak.


Bu büyük organizasyonda mücadele edecek olan dünya şampiyonu kick boksçu Sabriye Şengül, tüm Trabzon halkını ve sevenlerini maça devam etti. Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde maçlarını çıktığını, Türkiye'yi dünyada Trabzonlu biri olarak başarıyla temsil ettiğini belirten Şengül, "İlk kez Trabzonda halkının önünde ringe çıkacağım. Bu benim için bir ilk olacak. Beni yakından tanıyan sevenlerimin önünde Trabzon'da maç yapacak olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.


Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Sabriye Şengül, "Allah'ın izniyle bu maçımı da alıp onlara armağan etmek istiyorum. Özellikle bana her zaman destek olan İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Trabzon Büyük Şehir Belediyesi'ne, Spor İl Müdürlüğü'ne ve Ticaret Odası başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Öte yandan 19 Ekim'de yapılacak etkinlikte Türk ve yabancı şampiyon sporcular da ringe çıkacak. - İSTANBUL

Sabriye Şengül, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:45 Kaynak: İHA
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