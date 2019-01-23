Son Dakika Haberleri: Sabriye Şengül, Sırbistan Şampiyonu ile Kozlarını Paylaşacak

Sabriye Şengül, Sırbistan Şampiyonu ile Kozlarını Paylaşacak

1 saat önce

WKU ve ISKA Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, 25 Ocak'ta Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda Sırbistanlı rakibi Branka Arambasiç ile karşı karşıya gelecek.

Sabriye Şengül, Sırbistan Şampiyonu ile Kozlarını Paylaşacak, System.String[]
WKU ve ISKA Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, 25 Ocak'ta Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda Sırbistanlı rakibi Branka Arambasiç ile karşı karşıya gelecek. World Champions Boxing Night (Dünya Şampiyonları Boks Gecesi) 25 Ocak Cuma akşamı yapılacak. İrem Derici, Eypiyo ve Yener Çevik'in şarkıları ile renk katacağı organizasyon 25 Ocak Cuma akşamı Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. WKU ve ISKA Dünya şampiyonu Sabriye Şengül, Sırbistan şampiyonu Branka Arambasiç ile kozlarını paylaşacak. Ağır sıklette ise muhteşem mücadeleler yaşanacak. Avrupa şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan'nın rakibi, Yunan Giannis Stoforidis. Bir diğer maçta ise Sinan Ulutürk, K1 şampiyonu efsane isim Alman Stefan ile kozlarını paylaşacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

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