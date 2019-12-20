Sabun ağacı fidanları Artvin'de toprakla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabun ağacı fidanları Artvin'de toprakla buluştu - Son Dakika

Sabun ağacı fidanları Artvin'de toprakla buluştu

6 saat önce

Artvin'de deneme amacıyla 150 sabun ağacı fidanı toprakla buluşturuldu.

Sabun ağacı fidanları Artvin'de toprakla buluştu, System.String[]

Artvin'de deneme amacıyla 150 sabun ağacı fidanı toprakla buluşturuldu. Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Arhavi İlçesi Yolgeçen Köyünde 5 dönümlük arazide deneme amacıyla yapılan proje kapsamında Hindistan'ın Himalaya bölgesine özgü bir ağaç türü olan sabun ağacı fidanı dikimi yapıldı.


Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada sabun ağacının Artvin'de ilk defa toprakla buluşturulduğunu ifade etti. Sabun ağaç fidanının ilk defa gördüğünü kaydeden Doruk, "Çok önemli bir bitki. Bende ilk defa gördüm. Tropikal bir ağaç türü. 25 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Dikimi yapıldıktan 10 sene içerisinde ürün veriyor" dedi.


Sabun ağacı meyvesinden organik sabun yapıldığını kaydeden Vali Doruk, "Meyvesinden organik sabun yapılıyor. Alerjik reaksiyonlara yol açmayan doğal bir meyve. Türkiye'de birkaç ilde deneme amaçlı bu ağacın fidanı toprakla buluşturuluyor. Artvin'de bu illerimizden biri. Verim aldığımız ölçüde yaygınlaştıracağız" diye konuştu.


Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, da 5 ödüm bozuk orman alanının düzenlenerek deneme amacıyla sabun ağacı fidan dikimi yaptıklarını söyledi.


150 fidanın toprakla buluşturduklarını kaydeden Özkaya, "Sabun ağacı ülkemizin doğal bitkisi olmayıp, Hindistan'ın Himalaya bölgesinde yetişmektedir. Ekolojik istekleri Karadeniz iklimine uygun olduğundan Arhavi'de deneme amacıyla fidan diktik" dedi.


Özkaya, konuşmasında sabun ağacı meyvesinin cilt ve doğa dostu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:


"Cilde sürüldüğünde cildi güzelleştirir. Cildi besler, yumuşatır ve pürüzsüz hal almasını sağlar. Çatlamış elleri onarır, saç ve vücuttaki parazit, bit ve kepeği önleyici etkiye sahiptir. Granit ve diğer yüzeyler için mükemmel bir temizleyicidir. Krom ve paslanmaz yüzeyler için mükemmel sonuç verir. Otomobil temizliğinde kullanılır. Halı yıkamada kullanılır. Kimyasal ve toksin madde içermeyen doğal bir üründür." - ARTVİN

Şerif Yılmaz 2, Hindistan, Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
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