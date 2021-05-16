Sabun Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sabun Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Sabun Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sabun Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 15:05
Sabun Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sabun Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Sabun alerjisi, önceden yaygın olarak bilinmekte olan bir alerji türü değildi.

Sabun alerjisi, önceden yaygın olarak bilinmekte olan bir alerji türü değildi. Ancak sonrasında sabun çeşitlerinde görülen artış sonrasında kişilerde sabun alerjisi görülme ihtimalide artış göstermiştir. Sabun yapımında kullanılan çeşitli maddeler özellikle hassas ciltli kişilerde bazı reaksiyonların meydana gelmesine sebep olabilmektedir.

Sabun Alerjisi Nedir?

Sabun alerjisi, cildin sabun ile temas etmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Genel olarak sıvı sabun kullanımının daha yoğun olarak alerjiye sebep olduğu tespit edilmiştir. Sabun alerjisi her ne kadar çok yoğun olarak rastlanılan bir alerji türü olmasa bile yine de bazı kişilerde ciddi alerjilere sebep olabilir. Günümüzde giderek artan sabun kullanımı sonucunda sabun alerjisinin de görülme oranlarında bir yükselme meydana gelmiştir. Kullanılan farklı sabunların ciltte meydana getirdiği etkiler de farklı olabilir. Sabun alerjisi özellikle sıvı sabun kullanımına bağlı olarak meydana gelmektedir.

Sabun Alerjisi Neden Olur ve Nasıl Olur?

Sabun alerjisi, sabunların içerisinde bulunan çok yüksek kimyasal maddelerden dolayı meydana gelebilmekte olan bir alerji türüdür.

Hassas ciltli kişilerin sürekli ellerini sabunla yıkaması sonucunda da sabun alerjisi meydana gelebilir.

Sabunla yıkanılan kıyafetlerin iyi bir şekilde durulanmaması sonucunda kıyafette kalan sabun kalıntıları da ciltte alerjiye neden olabilir.

Bazı durumlarda sabundan gelen koku da kişilerde alerjiye sebep olan etkenler arasında bulunmaktadır.

Sabun alerjisi aynı zamanda sadece ciltte değil solunum yollarında da alerjiye sebep olabilmektedir.

Sabun Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Sabun Alerjisi Belirtileri

Sabun alerjisi yoğun olarak ciltte kızarıklara ve kaşıntılara sebebiyet vermektedir.

Ciltte meydana gelen kızarıklıklar, sabun kullanımı sonucunda oldukça yoğun bir şekilde gözlemlenir.

Sabun alerjisi ciltte yoğun olarak kaşıntıya sebep olmaktadır.

Deride pullanma oluşumu görülür. Üstelik ciltte sabunun temas ettiği bölgelerde kabarıklıklar da görülür.

Sabunun kokusundan kaynaklanan alerjilerde ise solunum yollarına zarar verici bir etkisi bulunur. Sabun böyle durumlarda nefes almada güçlük oluşturabileceği gibi, sabun kokusuna bağlı olarak öksürüğe de sebep olabilir.

Sabun Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Sabun alerjisine karşı cildi nemlendirmek oldukça iyi gelecektir.

Aynı zamanda sabun alerjisine karşı ciltte meydana gelen kızarıklıklar ve kaşıntılar için merhemler kullanılabilir.

Ciltte oluşan yanmaların geçmesi için de tedavi edici kremlerin kullanımı tercih edilebilir.

Üstelik sabun alerjisi olan kişilerin sabun kullanımı yerine alternatif olarak başka bir temizlik maddesi kullanması tercih edilmelidir.

Sabun alerjisinin tam olarak geçmesi için uygulanmakta olan bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Ancak alerjinin sebep olduğu etkileri ortadan kaldırmak için uygulanabilecek tedavi yöntemleri mevcuttur.

Sabun Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Hassas ciltlerde sabun kullanımına bağlı olarak alerji meydana gelebilir. Böyle durumlarda alerjinin ciltte oluşturduğu etkileri hafifletmek amacı ile tedavi edici merhemler kullanılır. Üstelik cilde uygulanan alerjik kremler de rahatlatıcı bir etki oluşturur. Ciltte oluşan kurulukları engellemek amacı ile de nemlendirici krem uygulaması yapılabilir.

Sabun alerjisi olduğunu anlamak için kan testi yaptırabilirsiniz. Üstelik alerjiniz için bir ilaç kullanmaya başlamadan önce teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışınız. Sabun alerjisi için kesin bir tedavi yöntemi bulunmasa bile hafifletici ilaçlar ile alerjiden kaynaklanan ciltteki hasarlar tedavi edilebilir.

Sabun Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sabun Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sabun Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sabun Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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