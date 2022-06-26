Olay, saat 18.30 sıralarında ilçedeki Sabun Çayı kenarındaki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sabun Çayı'na giren Anıl Deprem, bir daha sudan çıkmadı. Arkadaşları, Deprem'i suyun içinde hareketsiz görünce çevredekilerden yardım istedi. Anıl Deprem sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürülen Deprem, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Öte yandan Deprem'in, sosyal medya hesabına yazdığı 'vakti gelen, gider' sözü dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sabun Çayı'na giren Anıl boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.