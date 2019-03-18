Son Dakika Haberleri: Sabuna Can Verip Ekonomilerine Katkı Sağlıyorlar

Sabuna Can Verip Ekonomilerine Katkı Sağlıyorlar

36 dakika önce

Sakarya'da Karasu Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde (KARGEM) sabun yapımını öğrenen kadınlar, ürettikleri sabunları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Sabuna Can Verip Ekonomilerine Katkı Sağlıyorlar, System.String[]
Sakarya'da Karasu Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde (KARGEM) sabun yapımını öğrenen kadınlar, ürettikleri sabunları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Karasu Belediyesince 8 yıl önce hayata geçirilen kursa katılan kadın kursiyerler, eğitmenlerinin desteğiyle gül, elma, armut, çilek, üzüm, erik, kayısı, muz, havuç, kiraz, limon, şeftali ve çiçek şeklinde kokulu sabun üretiyor.

Boş vakitlerini de değerlendiren kursiyerler, binbir zahmetle ürettikleri kokulu sabunları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Karasu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatma Püskül Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplamda 100 öğrencisi bulunan KARGEM kurslarının sipariş atölyesi gibi çalıştığını, ev hanımlarına ek kaynak oluşturduğunu anlattı.

Kursiyerlerin sabun üretimini öğrendiğini aktaran Tatlı, "Hocalarımızın nezaretinde, kursiyerler tarafından rendeleme, yoğurma ve şekillendirme yöntemiyle evlerimizde güzel koku veren, görüntüsü güzel olan çiçek ve meyve şeklinde sabunlar üretiliyor. Öğrencilerimiz ve hocalarımız sabuna adeta can veriyorlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Sakarya, Karasu, Güncel
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