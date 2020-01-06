Sabuncubeli'nde yoğun kar yağışı - Son Dakika

İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan 580 rakımlı Sabuncubeli geçidinde yoğun kar yağışı devam ederken, İzmir'den Manisa'ya gelmeye çalışan araçların geçişine yoldaki temizleme çalışmaları nedeniyle izin verilmedi. Ekipler iki şehri birbirine bağlayan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, araçlar Sabuncubeli Tüneline yönlendirildi.



İzmir-Manisa arasında sabaha karşı başlayan kar yağışı aralıklarla yağmaya devam ederken Sabuncubeli geçidi kar tutmaya başladı. Yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ederken yoğun kar yağışı nedeni ile İzmir-Manisa karayolu araç trafiğini olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, beyaza bürünen Sabuncubeli geçidi üzerinde kar kürüme çalışması yaptı.



Öte yandan jandarma ekipleri de İzmir istikametinden Manisa'ya gelişte Sabuncubeli Geçidini kullanmak isteyen sürücüleri yoldan çevirerek, tünele yönlendirdi.



Kar yağışını görmek için Sabuncubeli'ne çıkan vatandaşlardan Özcan Tunç, "Biraz kar görelim dedik. Yoğun da bir kar yağışı var. Bunu her sene yaşarız ve görmeye de geliriz" diye konuştu.



4 ilçede okullar tatil edildi



Manisa'da devam eden kar yağışları ise hayatı olumsuz etkiledi. Gördes, Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde kırsal kesimlerdeki taşımalı eğitim yapılan mahallelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Demirci ilçesinde ise eğitime yarım gün ara verildi. - MANİSA