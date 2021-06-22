Üye Girişi
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor

22.06.2021 11:59
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor, System.String[]

11 Haziran 2018 tarihinde hizmete girmesiyle Manisa-İzmir arası ulaşımı 15 dakikaya düşüren Sabuncubeli Tüneli sayesinde zamandan 290 milyon TL, akaryakıttan 15 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 305 milyon TL tasarruf edilirken, havaya da 6 bin 91 ton daha az karbon salınımı gerçekleşti.

11 Haziran 2018 tarihinde hizmete girmesiyle Manisa- İzmir arası ulaşımı 15 dakikaya düşüren Sabuncubeli Tüneli sayesinde zamandan 290 milyon TL, akaryakıttan 15 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 305 milyon TL tasarruf edilirken, havaya da 6 bin 91 ton daha az karbon salınımı gerçekleşti.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'korkunç' olarak tasvir ettiği Sabuncubeli Geçidi, 3 yıl önce yapılan 4'er kilometrelik çift tüp tünel sayesinde artık daha konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. O dönem Başbakan olan Binali Yıldırım tarafından 11 Haziran 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Sabuncubeli Tüneli, zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağladı. D-565 Devlet Yolu'nun Manisa ile İzmir arasında kalan kesiminde, en yüksek noktası 580 metre rakıma varan Sabuncubeli Geçidi'nde yer alan tünel 4.070 metrelik çift tüpten oluşuyor. Yeni Avusturya Yöntemi (NATM) ile inşa edilen tünelin giriş-çıkış portallarında bulunan kavşaklar ve bağlantı yolları ile beraber proje toplamda 6 bin 600 metre uzunluğa ulaşırken, giriş portall Bornova'ya 9,4 km uzaklıkta, çıkış portall ise Manisa'nın merkez ilçesine 12 km uzaklıkta yer alıyor.

Yıllık ortalama 40 bin araç kullanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Sabuncubeli Tüneli projesinin sürücü ve ekonomiye olan faydasını şöyle sıraladı: "Sabuncubeli Tüneli, kışın buzlanmanın yoğun olduğu, eğimin yüzde 9,5 'a ulaştığı, 14 adet düşük standartlı kurptan oluşan Sabuncubeli Geçidi'nde güvenli, konforlu ve ekonomik trafik akışının tesis edilmesi amacıyla inşa edilmiştir. Projenin tamamlanmasıyla yüksek eğim ve küçük kuplar ortadan kaldırılarak yol eğimi tünel içinde yüzde 1,5'a indirilmiş, bu kesimdeki karla mücadele ve yüksek bakım maliyetlerinin önüne geçilmiştir. Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) miktarının 40 bine yaklaştığı devlet yolunun tünel konforuyla geçilmesi sağlanarak İzmir ile Manisa arasındaki ulaşım 15 dakikaya indirilmiştir. Sabuncubeli Tüneli ile zamandan 290 milyon TL, akaryakıttan 15 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 305 milyon TL tasarruf edilmekte, 6 bin 91 ton daha az karbon salınımı sağlanmaktadır. Sabuncubeli Tüneli ayrıca, İzmir ve Manisa şehirlerinin enerji, sanayi, turizm, ticaret, madencilik ve lojistik açısından daha fazla gelişmesine imkan sağlamaktadır"

"Ege Bölgesi ekonomisi açısından Sabuncubeli Tüneli adeta bir 'İpek Yolu' oldu"

Sabuncubeli Tüneli'nin Ege Bölgesi ve Manisa ekonomisine olan katkısını değerlendiren AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Sabuncubeli Tüneli'nin Ege Bölgesi başta olmak üzere şehrimize çok büyük katkısı bulunuyor. Yılda 40 bin araç bu tünel üzerinden seyahat ediyor. Bu tabi sadece İzmir ve Manisa arasında değil. İstanbul'dan İzmir'e gelen 40 bin araç bu yolu kullanmış durumda. Hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağlanıyor. Tünel sayesinde ayrıca yıllık 6 bin 91 ton zehirli gazın araçlardan salınımının da önüne geçilmiştir. Bu da hem hava kirliliğini önlemek açısından hem de tünelin ne kadar çevreye dönük ve faydasının olduğunun bir nevi göstergesi. Bu tüneli aynı zamanda İzmir-İstanbul Karayolunun Ege'ye açılan penceresi olarak ifade edebiliriz. Sabuncubeli Tüneli, Avrupa'dan başlayıp İstanbul üzerinden Muğla ve Aydın gibi turizm kentlerine giden bir güzergah üzerinde bulunmasıyla da şehirlerimize katma değer sağlıyor. Ege Bölgesi ekonomisi açısından Sabuncubeli Tüneli adeta bir 'İpek Yolu' oldu. Hem ekonomik, hem stratejik hem de güvenli yolculuk açısından büyük öneme sahip bir tünelimiz var. Tünelin bölgemize kazandırılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir Manisalı bir Ege'li olarak teşekkür etmek istiyorum. Son Başbakanımız Binali Yıldırım beyfendinin de Ulaştırma Bakanlığı döneminde tünelin yapılmasına büyük katkısı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Özür bile dilemeden sessizliğe büründüler"

Sabuncubeli Tüneli'nin açılmadan muhalefet tarafından tünelin ücretli olacağı yönündeki söylemlerini de hatırlatan Baybatur, "Muhalefetin artık bizce klasikleşmiş bir muhalefet etme anlayışı var. Sabuncubeli Tüneli yapılırken bir sürü yaygara çıkardılar. Ortaya 'tünelden paralı geçiş olacak' diye bir şey attılar. Bakıp gördüler ki böyle bir şey yok, özür bile dilemeden sessizliğe büründüler. Biz Marmaray'ı, 3. köprüyü, 3. hava limanını da yaparken de bu projeler vatandaşın lehine bir durum sergiliyor mu, partisel olarak AK Parti'ye yarıyor mu? diye bakıp, milletin kafasında ters algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Sabuncubeli Tüneli için de bunu yapmaya çalıştılar. Bu artık alışmış olduğumuz muhalefetin yıpratma, yalan söyleme, iftira atma politikasıdır. Tünel açıldı, vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde kullanıyorlar. Eser ve netice ortada" diye konuştu. - MANİSA

Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor
Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor

Türk Lirası, Haziran, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor - Son Dakika


Son Dakika

Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:22 Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı 12:29 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi 11:47 Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu 11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı 10:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı

Son Dakika Haberleri
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş         
13:24
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu         
11:20
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş         
10:09
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 13:29:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabuncubeli Tüneli hem zamandan hem yakıttan dev tasarruf sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement