Son Dakika Haberleri: Sabuncubeli Tüneli'nde Tır Yangını

Sabuncubeli Tüneli'nde Tır Yangını

40 dakika önce

İZMİR ile Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen TIR'da çıkan yangın,itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Sabuncubeli Tüneli'nde Tır Yangını, System.String[]
İZMİR ile  Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen TIR'da çıkan yangın,

itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 

İzmir- Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen bir TIR'da, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tünel, önlem amaçlı araç geçişine kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Araçta hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

İzmir, İtfaiye, Güncel
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