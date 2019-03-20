Son Dakika Haberleri: Sabuncubeli Tüneli'nde Tır Yangını (3)

Sabuncubeli Tüneli'nde Tır Yangını (3)

1 saat önce

TÜNEL ULAŞIMA KAPANDIManisa Organize Sanayi Bölgesi'nden İzmir Limanı'na cıvata taşıyan, evli ve iki çocuk babası Murat Genç'in (50) kullandığı 34 VN 1454 plakalı TIR'da çıkan yangın nedeniyle tünel, ulaşıma kapandı.

Sabuncubeli Tüneli'nde Tır Yangını (3), System.String[]
TÜNEL ULAŞIMA KAPANDI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden İzmir Limanı'na cıvata taşıyan, evli ve iki çocuk babası Murat Genç'in (50) kullandığı 34 VN 1454 plakalı TIR'da çıkan yangın nedeniyle tünel, ulaşıma kapandı. Araç şoförü Murat Genç, İzmir'e giderken TIR'ın sağ tarafında bir patlama duyduğunu belirterek, "Tünele girerken hiçbir sıkıntı yoktu. Patlamayı duyunca diğer sürücüleri tehlikeye atmamak için hemen sağa çektim. Ondan sonra zaten TIR'ın sürücü bölümü tamamen alev aldı" dedi. Sürücü kabininden sadece cep telefonunu alabildiğini dile getiren Genç, "Daha sonra zaten tünel hoparlörlerinden 'sürücü hemen araçtan uzaklaş' diye anons yapıldı. Ben araçtan uzaklaştım. Ardından itfaiye ve sağlık ekipleri geldi, olaya müdahale etti" diye konuştu.

Bu arada TIR'daki yangının, sürücü kabininin yer aldığı çekici bölümünde çıktığı öğrenildi.

Davut CAN- Cemil SEVAL/ İZMİR- MANİSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:45 Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Genç, İzmir, Güncel
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