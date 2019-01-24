Sabuncubeli Tüneli Yakınında Heyelan Meydana Geldi
1 saat önce
MANİSA'da sağanak yağış sonrası yaşanan heyelan nedeniyle Sabuncubeli Tüneli'ne 100 metre mesafedeki tali yolda trafik 1 saat süreyle tek şeritten verildi.
MANİSA'da sağanak yağış sonrası yaşanan heyelan nedeniyle Sabuncubeli Tüneli'ne 100 metre mesafedeki tali yolda trafik 1 saat süreyle tek şeritten verildi. Manisa
'da etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Manisa- İzmir
karayolunun Karakoca Mahallesi bölümünündeki Sabuncubeli Tünelleri'nin Manisa yönünden giriş kısmına 100 metre mesafede bugün saat 15.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu ağaçlar devrilirken, bir kaya parçası tali yola düştü. Yolun bir bölümü de kayan topraklar nedeniyle kapandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 23. Bölge Şefliği ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Polis
ekipleri, yolun kaya parçası düşen bölümünü dubalarla kapattı, yoldaki toprak ve kaya parçası dozerlerle temizlendi. Çalışmalar sırasında ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından yolu tekrar trafiğe açtı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:00 Kaynak: DHA
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