Sabuncubeli Tünelinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yararılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Kazada motosiklet sürücüsü İnce ile motosiklette bulunan Abdurrahman Baydın (27) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tünelde İzmir yönüne ilerleyen Alican İnce (27) yönetimindeki 45 AGD 381 plakalı motosiklet, tünel içinde önünde ilerleyen Sedat Toktamış yönetimindeki 34 EEL 805 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Manisa ile İzmir arasındaki ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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