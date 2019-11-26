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Sabunlarla 'kadına şiddete hayır' yazdılar

6 saat önce

Sabunlarla 'Kadına şiddete hayır' yazdılarNevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediyeye ait atölyede kadınlar, ürettikleri sabunlar ile 'Kadına şiddete hayır' yazdı.

Sabunlarla 'Kadına şiddete hayır' yazdılar

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediyeye ait atölyede kadınlar, ürettikleri sabunlar ile 'Kadına şiddete hayır' yazdı.

Ürgüp Belediyesi Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi bünyesinde, kadınlara istihdam yaratmak amacıyla açılan sabun üretim merkezinde üretilen sabunlar, yöreye gelen turistlere satılıyor. Atölyede çalışan 25 kadın, '25 Mart Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında ürettikleri sabunlar ile 'Kadına şiddete hayır' yazdı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, atölyeyi ziyaret ederek, kadınlara destek oldu. Başkan Aktürk, kadınların çalışarak yaşadığı topluma yön verenlerden olduklarını belirterek, kadınlara uzanacak her şiddet eline yürekten karşı olduklarını belirtti. Aktürk, Kadınlarımıza istihdam sağladığımız bu güzel atölyemizde, 'kadına şiddete hayır' diyerek kadınlarımızın, eşlerimizin, çocuklarımızın bu toplumda ne denli önemli olduğunun farkındalığını oluşturmak adına, bu haklı sese her zaman destek olduğumuzun bilinmesinde yarar görüyoruz dedi.

Sabunlarla 'kadına şiddete hayır' yazdılar

Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:59 Kaynak: DHA
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