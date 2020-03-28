Saç Dökülmesi İçin Hangi Doktora Gidilir? Saç Dökülmesine Hangi Bölüm Bakar

Saç dökülmesi, belirli bir sayıda olduğu sürece normal kabul edilen bir durumdur. Buna göre bir gün içerisinde 50 ile 100 arasında saç telinin dökülmesinde bir problem görülmemektedir. Ancak zamanla artan ya da aniden ortaya çıkan saç dökülmelerinde bir uzamana başvurmak gerekmektedir.



Saç Dökülmesi İçin Hangi Doktora Gidilir?



Saç dökülmesi farklı birçok faktör sebebiyle meydana gelebilmektedir. Bu dökülmelerin en yaygın sebebi ise kalıtsal saç dökülmeleridir. Kalıtsal dökülmeler; erkek tipi kellik, kadın tipi kellik ve androgenetik alopesi olarak üçe ayrılmaktır, tüm dökülme çeşitleri için tedavi uygulanması da mümkündür.



Tüm cilt problemlerinde olduğu gibi saç dökülmesi problemi ile ilgilenen uzmanlar da dermatologlardır. Dermatologlar tarafından yapılan çalışmalarda; hormon düzensizlikleri, kadın doğum hapları, demir eksikliği, tiroid hastalığı ve stresli yaşamın saç dökülmelerine neden olduğu görülmektedir. Nadiren de olsa yoğun geçen regl dönemleri de saçın beslenmesini etkileyerek dökülmeye sebep olabilmektedir.



Saç Dökülmesine Hangi Bölüm Bakar?



Dermatoloji; saç dökülmesi hakkındaki tüm muayene, teşhis ve tedavi yöntemlerinden sorumlu tıbbi bölümdür. Tedavi, saç dökülmesine neden olan faktör bulunduktan sonra başlamaktadır. Bu kapsamda; hastalara H ve B7 vitamin takviyesi yapılmaktadır.



H ve B7 vitaminleri besinlerden alınabileceği gibi, ilaçlar ile de alınabilmektedir. Dökülmenin sebebi kullanılan ilaçlarsa da bunlar değiştirilmektedir. Kelliğe giden ve önlenemeyen dökülmelerde hasta isteğe bağlı olarak saç ekimi yaptırabilmektedir.