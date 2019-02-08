Son Dakika Haberleri: Saç Dökülmesinde PRP!

Saç Dökülmesinde PRP!

1 saat önce

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, saç dökülmesinde PRP tedavisini sizler için anlattı.

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PRP TEDAVİSİ NEDİR?

Saç dökülmesi için PRP (trombosit bakımından zengin plazma) tedavisi, bir kişinin kanının alındığı, işlendiği ve kafa derisine enjekte edildiği üç aşamalı bir tıbbi tedavidir.

Tıp toplumunda bazıları, PRP enjeksiyonlarının doğal saç büyümesini tetiklediğini ve saç folikülüne kan tedarikini artırarak ve saç milinin kalınlığını artırarak koruduğunu düşünüyor. Bazen bu yaklaşım, diğer saç dökülmesi prosedürleri veya ilaçlarla birleştirilir.

PRP terapisi 1980'lerden beri kullanılıyor. Yaralı tendonların iyileşmesi, bağlar ve kaslar gibi problemlerde kullanılmıştır.

PRP TERAPİ SÜRECİ

PRP tedavisi üç aşamalı bir işlemdir. Çoğu PRP terapisi 4-6 hafta arayla üç tedavi gerektirir. Bakım tedavileri her 4-6 ayda bir yapılır.

Aşama 1

Kanınız - tipik olarak kolunuzdan - alınır ve bir santrifüje konur (farklı yoğunluktaki sıvıları ayırmak için hızla dönen bir makine).

Adım 2

Santrifüjde yaklaşık 10 dakika sonra kanınız üç katmana ayrılır: trombosit zayıf plazma, trombosit zengin plazma, kırmızı kan hücreleri

Aşama 3

Trombosit bakımından zengin plazma bir şırınganın içine çekilir ve daha sonra saçların uzamasını gerektiren bölgelere enjekte edilir.

PRP terapisinin avantajları

PRP tedavisi kendi kanınızı kafa derinize enjekte etmeyi içerdiğinden, bulaşıcı bir hastalık geçirme riski yoktur. Yine de enjeksiyonları içeren herhangi bir terapi her zaman aşağıdaki gibi yan etki riski taşır:

kan damarlarının veya sinirlerin yaralanması

enfeksiyon

enjeksiyon noktalarında kireçlenme

yara dokusu

PRP TERAPİSİNDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Takviyeler ve şifalı bitkiler de dahil olmak üzere işlemden önce aldığınız tüm ilaçları bildirdiğinizden emin olun. PRP terapisinden önce kan inceltici, sigara, alkol veya ilaç kullanmamış olmamanız gerekir.

PRP tedavisi tipik olarak her 4-6 ayda bir bakım tedavileri ile 4-6 haftalık bir sürede üç tedaviden oluşur.

PRP tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için alanında uzman bir cerraha ya da dermatoloğa başvurmanız tavsiye edilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:43 Kaynak: Bültenler

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