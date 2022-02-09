Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesi neden olur? - Son Dakika

Ölümcül olmamasının yanı sıra görünüşü direkt etkilemesinden dolayı korkutucu olan rahatsızlıkar arasında ilk sırayı alan saç dökülmesi, erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da oldukça sık görülmeye başladı. Saç dökülmesi beslenme ve genetik gibi birçok etkenin yanı sıra yanlış şampuan seçimi, kimyasal maddelere maruz kalmak gibi etkenlerle orantılı olarak görülebilir. Saç dökülmesine karşı evde uygulayacağınız ve tüketeceğiniz besinler ile önlem almanız ve dökülmeye engel olmanız mümkün. Haberimizde saç dökülmesine engel olacak yöntemler ile ilgili detayları sizler için araştırdık.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDİR?

Saç derisinde bulunan çok sayıda saçın yıkanma, tarama ve kurutma işlemiyle birlikte günde ortalama yüz ellinin üzerinde tel kopması ya da dökülmesi haline saç dökülmesi denmektedir. Saç dökülmesi genellikle genetik ve diğer etkenlere bağlı olarak normal olarak karşılanmasının haricinde 2 aydan fazla sürmesi halinde ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir. Saç dökülmesi sebep olan rahatsızlıklardan 3 ay sonra gözlemlenmektedir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesi genellikle genetik ve beslenme düzeniyle alakalıdır. Ancak bunlar dışında stres, depresyon, aşırı sigara tüketimi, yanlış kozmetik kullanımı, deri hastalıkları, hormonal bozuklukları, vitamin ve mineral eksikliği, yanlış ilaç kullanımı, kemoterapi gibi nedenlerden de kaynaklanabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

Saç dökülmesine karşı öncelikle alacağınız tedbirler önemlidir. Uzmanlar aşırı sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmazın saç dökülmesine karşı atacağınız ilk adım oldunu belirtmektedirler. Bunun dışında düzenli ve sağlıklı beslenme saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Aşırı stres altındaysanız stres oluşturan durumlardan uzak durmanızın saç dökülmesinden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Uyku düzeni de saç dökülmesindeki en önemli etkenlerdendir. Uyku problemini çözmeniz saç dökülmesine karşı elinizi güçlendirecektir. Saçların gün içerisinde kapalı kalmasını engellemek (şapka, bere, bone) saç dökülmesine karşı oldukça etkilidir.Medikal haricinde gün içerisinde tüketeceğiniz besinler ve saçınıza uygulayacağınız bazı bitkisel yağlar ile saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz. Saç dökülmesine karşı kesin çözümünüz testler sonrasında uzmanlar tarafından verilecek tavsiyeler ile olduğunu unutmamanızı rica ederiz.

Saç dökülmesine iyi gelen besinler;

Yeşik Yapraklı Sebzeler

Turunçgiller

Deniz ürünleri

Ceviz ve Fındık

Protein miktarı yüksek yiyecekler

Sarımsak

Soğan

Fasulye

Yoğurt

Bal

Bütün bunların tüketiminin haricinde saçlara ve köklere uygulayabileceğiniz basit yöntemlerde saçlarınızın dökülmesine engel olup, saçlarınızın çoğalmasına yardımcı olabilir.

Zeytinyağı

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı az miktarda saçlara uygulandığı taktirde saçları koruyucu etkisi vardır. Zeytinyağını 2 gün ara vererek direkt saçınıza uygulayıp 1 saat beklettikten sonra durulayabilir ya da haftada iki gün iki yumurta beyazıyla birlikte 2 kaşık zeytinyağını karıştırıp, saçınıza uyguladıktan 20 dakika sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.

Bıttım Sabunu

Botan adı da verilen bıttım sabunu menengiç ağacı yağlarından yapılmaktadır. Egzema, mantar gibi rahatsızlıklara karşı etkili olan bıttım sabunu saç dökülmesine karşı da oldukça etkilidir. Aktarlardan kolayca ulaşabileceğiniz bıttım sabunu ile haftada 2 gün saçlarınızı yıkamanız saç dökülmenize karşı faydalı olacaktır.

Sarımsak Yağı

Yıllardır kaş, saç ve sakallara karşı faydaları bilinen sarımsağın, taze ezilmiş hali ya da yağını haftada 2 gün uygulayığ 1 saat sonra durulamanız sonrasında oldukça faydalı olduğunu göreceksiniz.

Badem Yağı

Saç diplerini besleyerek saçların hızlı uzamasını sağlayan badem yağı olan saçların korunmasında ve yeni saç çıkartmada oldukça etkili bir yöntemdir.

At Kılı Yağı

Uzak doğu'da cilt hastalıkları ve yanık tedavilerinde kullanılan at kılı yağı saçlar içinde oldukça faydalıdır. Cildi uzun süre dış etkenlerden koruma özelliğinin yanı sıra kuru saçlara da oldukça faydalıdır.

Bütün bunların dışında her cilt farklılık göstermektedir saç dökülmesine karşı kesin çözüm için uzman tavsiyesi almanızı öneririz.