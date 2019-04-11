Saç Ekimi İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Saç ekimi operasyonu saç sorunu yaşayanların son yıllarda sıklıkla başvurdukları yöntemlerden. Kadınlara da erkeklere de uygulanabilen yöntemde geliştirilen yeni tekniklerle artık tamamen ağrısız ve daha doğal saçlara kavuşmak mümkün. Peki saç ekimi konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar neler?

Her saça saç ekimi operasyonu yapılır mı?

Her saça saç ekimi operasyonu yapılmaz. Saç ekimi operasyonu genetik olarak ileride oluşabilecek dökülmeleri engellemez. Özellikle saç kıran diye tabir ettiğimiz alopesi areata ve skarlı alopesilerde gibi rahatsızlıklarda saç ekimi operasyonu bir tedavi seçeneği değildir.

Ekilen saçlar bir daha dökülmez yaklaşımı doğru mu?

Ekilen saçlar kısa sürede dökülmez ancak yıllar içerisinde ( 10-20 yıl gibi ) veya yaşlılığa bağlı olarak dökülerek azalabilir. Özellikle bazı kadınlarda ve erkeklerde genetik olarak dökülmeye meyilli olan saç tellerinin yıllar içerisindeki immünolojik ve fizyolojik değişimleri çok net bilinemeyebiliyor. Bu saç köklerinin nakledilesi sonucu ileriki yıllarda saçlarda azalma gözlenebilir. Bundan dolayı operasyonun tecrübeli ellerde yapılması büyük önem taşıyor.

Saç ekimi operasyonu herkeste tek seansta mükemmel sonucu verir yaklaşımı doğru mu?

Her hastada tek seansta mükemmel sonuç alma yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Saç ekimi operasyonu da kişiye özel planlanan bir işlemdir. Bazen ekim yapılacak alana yeterli greft sağlanamayabiliyor. Böyle bir durumda seansın tekrarlanması gerekebiliyor ya da ileriki yıllarda tekrar bir operasyona da ihtiyaç duyulabiliyor. Profesyonel ekip bilinci burada da önemini arttırıyor. Ehil ellerde yapılan ekim işlemleri başarı oranını arttırmaktadır.

Saç ekimi operasyonu tamamen ağrısız bir işlemdir yaklaşımı doğru bir yaklaşım mı?

Saç ekim uzmanının tecrübesi ve anestezinin doğru dozda yapılması işlemin ağrısız olması ile doğru orantılıdır. Lokal anestezi ile yapılan operasyonda ilk on dakikada kişinin ağrı eşiğine bağlı olarak ve yine kişiden kişiye değişen hafif ve geçici bir yanma hissi görülebilir. Ancak bu geçici bir durumdur.

Saç ekiminin steril olmayan koşullarda yapılması sakıncalıdır yaklaşımı doğru bir yaklaşım mı?

Saç ekimi operasyonun steril olmayan koşullarda yapılması kesinlikle çok sakıncalıdır. Bu pek çok bulaşıcı hastalık tehlikesi ile beraber enfeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden saç ekimi operasyonunun tamamen streril ortamda, plastik cerrah, dermatoloji uzamanı ya da medikal estetik uzmanı önderliğinde uzman ekip tarafından yapılması gerekir. Bizim merkezimizde saç ekim operasyonları ameliyathane ortamında yapılmaktadır.