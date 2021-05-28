Saç Ekimi ile Kellik Tarih Oluyor – Smile Hair Clinic - Son Dakika

Saç ekimi esnasında hastanın ağrı hissetmemesi için lokal anestezi uygulanır. Saç ekimi esnasında kişinin bilinci açık ve konuşabiliyor durumda olduğu bir süreç yaşanır. Hem erkeklerde hem kadınlarda kafa derisinin yan ve arka tarafındaki saçlar yaşam boyu büyümeye devam eder. Bu alanlardan alınan greftler saçsın olan bölgeye nakledilir ve ekim sonrası saçlar normal şekilde büyümeye başlar. Saç köklerinin alınması dikkat gerektiren ve uzmanlık isteyen bir aşamadır.

Smile Hair Clinic Doktorları

Dr. Mehmet Erdoğan

Smile Hair Clinic – Kurucu Ortak – Saç Ekim Cerrahı

Yeditepe Tıp Fakültesi mezuniyeti sonrası, Sağlık Turizminin gelişmeye başladığı yıllarda, Hastane yöneticiliği, ve medikal estetik alanında kendini geliştirip 2013 yılından itibaren Türkiye'de ve Dünya'da görsel estetikte yeni yaklaşımlarla doğal görünümü verebilecek saç ekimi yöntemlerini geliştirmek adına çalışmalara başladı. Medicana Sağlık Grubunda bulunduğu süreç boyunca Grubun bünyesinde bulunan 11 Hastanenin Uluslararası Pazarlama Faaliyetleri , hastaların Medikal takibi ve tedavilerinin organize edilmesi, Yurtdışı Sağlık Bakanlıkları ilişkileri ve hasta kabulü gibi süreçlerin başında yer aldı.

Operasyonlarında Mikromotor Graft alımı ve Safir FUE Saç Ekim insizyonlarını kullanmayı tercih ediyor ve hastaları doğru planlama, saç çizgisi belirleme, ve halihazırda bulunan greftlerin korunması ile birlikte, daha korumacı davranarak daha az saç sayısı ile çok daha iyi sonuç alabileceklerine inanıyor. Her yıl katıldığı yıllık olarak düzenlenen Saç dökülme tedavileri, saç ekimine yeni yaklaşımlar gibi süreçleri takip etmek adına ISHRS ve diğer kurumların düzenlemiş oldukları etkinliklere katılarak en son gelişmelerini hasta tedavi düzenlemelerinde uygulamaktadır.

Saç Ekimi ve Saç tedavileri konusunda, sadece Türkiye'de değil, yurtdışında yıllardan beri tanınan ve bilinen bir Tıp Hekimi olarak, Uluslararasından birçok hasta kabul etmektedir.

Dr. Gökay Bilgin

Dr. Gökay Bilgin

Smile Hair Clinic – Kurucu Ortak – Saç Ekim Cerrahı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezuniyetinden sonra, Sağlık Turizmi alanında bunun gelişmesini sağlayanilk yönetici doktorlarından biri olarak, kariyerine Medical Park Sağlık Grubunda başladı. Daha sonra estetik işlemlerinin gelişimini görerek, Medikal estetik ve saç Ekimi alanında çeşitli eğitimlere katılarak becerilerini ileri düzeye taşıdı, Medicana Sağlık Grubunda hem Hastane Yöneticiliği hem de Yurtdışı hastaların süreçleriyle ilgili aktif rol oynadı. Yurtdışı sağlık bakanlıkları, ve birçok ülkeden gelen hastaların hem tedavisi, hem de operasyonel süreçlerini başarıyla yürüttü.

Saç Ekimi sürecinde hastalara 360 Derece bir tedavi yürütülmesine, hastaların iyi ve doğal sonuçlar alması için hastalara cerrahi tedavinin yanında medikal anlamda da yürütmesi gerektiğinie, doğru planlama ile yoğun ve sıkı ekimlerin hastayı memnun edeceğine inanıyor.. Operasyonlarında Mikromotor Graft alımı ve Safir FUE Saç Ekim insizyonlarını kullanmayı tercih ediyor.

Saç Ekimi alanında Uluslararası tanınan ve saygı duyulan bir hekim olarak, Türkiye ve İngiltere başta olmak üzere her yıl birçok hasta kabul etmektedir.

Saç Ekimi

Saç ekimi işlemi, saçların güçlü olan kıl köklerine sahip olan bölgeden alınıp ince ya da hiç saç olmayan bölgeye ekim yapılması maksadıyla uygulanan cerrahi bir işlemdir.

Çoğunlukla genetik faktörler sebebiyle gelişen saç dökülmesi ve kellik sorununu kişilerin yeniden saçlı görünüme kavuşması amacıyla yapılan işlemler saç ekimi işlemleridir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekim işlemi birkaç aşamadan oluşur. Öncelikle saç ekim uzmanı, saç dökülmesinden etkilenen alanı belirler ve saç yapısını detaylıca inceler. Gerekli olan greft sayısı konusunda hastaya bilgilendirme yapar.

Doğallığın yakalanması için saç çizgisinin kişiye en uygun olan şekilde belirlenmesi önemlidir. Bu aşamadan uzman, donör kapasitesini ve arzuladığı saç çizgini belirler. Bu bilgilerle bir operasyon planı oluşturulur.

Operasyon öncesi alım yapılacak olan alan (donör bölge) ve ekilmesi planlanan alandaki saçlar tıraş edilir. Kafa derisi işlem için hazırlanır.

Sağlıklı bir şekilde donör bölgeden çıkarılmış olan saç kökleri tek tek veya ikili, üçlü saç kökleri olmak üzere ayrıştırılır ve özel steril edilmiş solüsyonda işlem esnasında muhafaza edilir. Daha sonra saç köklerinin belirlenmiş alanlara ekilmesi için ilk aşamada her saç kökünün yerleştirilmesi için küçük kesikler oluşturulur.

Özel solüsyonda bekletilmiş saç kökleri özel aparatla tek tek kanallara yerleştirilir.6-8 saat süren bir işlem sonunda donör alana bandaj uygulanarak bölge mikroba karşı korunmak adına kapatılır. Uygulanan bu pansuman operasyondan sonraki 2.gün saç ekimi uzmanı tarafından çıkarılır.

Saç Ekimi uygun olan hastalara tıraş edilmeden traşsız saç ekimide yapılabilir. Buna muayeneden sonra ancak doktor karar verebilir.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Dökülme ve azalma seviyesi belli bir orana gelmiş, aktif saç dökülmesi durmuş hastalar saç ekim işlemi için uygundur.

Saç dökülmesi ve saç açıklığı probleminin yanı sıra bazı ek hastalıklar da saç ekimine uygundur. Egzama, sedef, hastalığı olan kişilerin önce dermotoloji uzmanına gidereke tedavi olması, saç ekim işlemine bölgeyi hazırlaması gerekir.

Saç Ekimi Temel Aşamaları

Saç ekimi genel olarak 4 aşamadan oluşur; Saç çizgisinin ve ekilmesi gereken greft sayısının belirlenmesiyle başlar. Operasyona hazırlanır. Saç ekimi operasyonu gerçekleşir ve saç ekim sonra pansuman ve saç yıkaması ile sonlanır.

Saç Ekimi Öncesi

Saç ekimi öncesinde saç ekim uzmanı konsültasyon esnasında saç dökülmesinden etkilenen alanı ve donör alandaki saç yapısını detayla inceler ve operasyon tekniğini belirler. Burada önemli olan istenen saç çizgisinin doğal olmasının sağlanmasıdır. İşlemler öncesinde saç ekimi fiyatları da öğrenilmelidir.

Saç Ekimi Sonrası

Saç ekim operasyonu ortalama olarak 6- 8 arasında sürer. Operasyon sonrası alan bandajla kapatılır. Ekim uzmanı kişiye dikkat etmesi gereken talimatları verir. Uygulanan pansuman sonrasında 2 gün geçmesi beklenir ve 2 günün sonunda bandaj çıkarılması sağlanır ve ilk yıkama işlemi ekim personeli tarafından klinik ortamında sağlanır.

Saç Ekimi Fiyatları

Oldukça kolay ve konforlu olan saç ekimi, kişilerin daha sağlıklı ve gür saçlara kavuşabilmesi için çok etkili bir yöntemdir. Saç ekimi fiyatları, yaptırmayı düşündüğünüz saç ekim işlemi ve saçınızın yapısına göre belirlenir.

Seçtiğiniz saç ekim tekniği, kellik seviyesi, döviz kuralları, klinik ve doktor farkı ile saç ekimi fiyatları farklılık gösterebilir.

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