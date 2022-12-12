Saç Ekimi Migren Ağrılarına Çözüm Oluyor mu?

Uzm. Dr. Dilek Yazıcıoğlu Cezayir ve Cemil Sevdirir saç ekimi ile ilgili belki de ilk defa duyacağınız bir çalışmayı araştırmaya başladılar. Bu araştırmanın konusu saç ekiminin migren üzerindeki etkileri. Saç ekimi operasyonu geçiren bazı hastalar operasyondan sonra migren ağrılarında değişiklikler olduğunu azaldığını belirtmeye başladılar. Buda araştırmaya başlamak için iyi bir ön ayak oldu.

Özellikle migren gibi bir kronik hastalığı, bu tarz bir estetik işlem nasıl etkilemektedir?

Bu araştırma söz konusu duruma çok ciddi anlamda ışık tutabilecektir.Bir sağlık profesyoneli olan Cemil Sevdirir daha önce saç ekimi ile ilgili çok fazla araştırmada bulunmuş, hatta saç ekimiyle doğrudan veya dolaylı yoldan ilgili tüm branşların uzmanlarıyla da sosyal mecralardan canlı yayınlar açarak bu konulara çok güzel ışık tutmuştur.

Saç ekiminin migrene olan etkileri üzerine gerçekleşen bu araştırmada Uzm. Dr. Dilek Yazıcıoğlu Cezayir ve Cemil Sevdirir fazlasıyla yol kat ettiler. Şimdi de anketler düzenleyerek operasyona girmiş kişilerden bu konuda dönüşler toplamaktadırlar. Sonuçta bu tarz bir durumun negatif ve pozitif etkileri hepimizin ilgileneceği bir konu olmak zorunda.

Ankete şu anda ciddi anlamda bir talep oluşmuş durumda ve öyle görünüyor ki beklenen etkiler oluşmak üzere. Ankete katılım sayısı arttıkça, anketin araştırmaya olan etkisi o kadar fazla olacaktır. Saç ekimi gibi çok ciddi bir operasyonla ilgili gerçek sağlık araştırmaları, ülkemizde bu kadar sıklıkla tercih edilen bu estetik işlemi daha doğru yönlendirecektir.