Saç ekimi sırasında gerçekleşen ölümle ilgili şüpheli doktor tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'da kuaför İbrahim Gül'ün saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili görevli doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli doktor ifadesinde, "Bu bizim tarafımızdan öngörülebilecek bir durum değildi. Hastanın kaybı hepimizi derinden üzmüştür" dedi.

İtalya'da kuaför olan 27 yaşındaki İbrahim Gül, saç ektirmek için geldiği İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat esnasında hayatını kaybetmişti. İhmal iddialarının ardından harekete geçen polis ekipleri, saç ekiminde görevli doktor M.A'yı gözaltına almıştı. Şüpheli doktor M.A. sevk edildiği Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ifadesi ortaya çıkan şüpheli M.A., hayatını kaybeden İbrahim Gül ile kendisinin görüştüğünü söyleyerek, "Herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığı soruldu. Ne ön görüşmede ne sonrasında herhangi bir rahatsızlığını dile getirmedi. Gerekli tahliller de öncesinde yapılmıştı. Bu bilgilendirmeler sonrasında hastanemize gelip saç ekimi aşamasına geçtiğimizde işlem sırasında bir göğüs ağrısı şikayetinden söz edince biz işlemi derhal durdurduk. Gerekli ölçümler kontroller yapıldı. Sonrasında da mavi kod adı verilen ivedi hastaya müdahale anlamına gelen kod ile kendisine müdahale edildi" dedi.

Yapılan müdahalenin hastaya olumlu sonuç verdiğini söyleyen şüpheli doktor, "Müdahale sonrasında belki 4-5 saat sonra hastanın öldüğü bilgisi geldi. Müdahale eden hekimlerden anladığım kadarıyla kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmiş. Bu bizim tarafımızdan öngörülebilecek bir durum değildi. Hastanın kaybı hepimizi derinden üzmüştür" şeklinde ifade verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL