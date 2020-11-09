Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı - Son Dakika

Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı

09.11.2020 16:39
Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı, System.String[]

Elif YAVUZ-Özden ATİK-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,DHA- ETİLER'deki klinikte 5 Kasım'da saç ekimi yaptıran 34 yaşındaki Umut Tuğcu hayatını kaybetti.

Elif YAVUZ-Özden ATİK-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,DHA- ETİLER'deki klinikte 5 Kasım'da saç ekimi yaptıran 34 yaşındaki Umut Tuğcu hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı. İl sağlık müdürlüğü görevlilerinin inceleme yaptığı saç ekim merkezinden yapılan açıklamada ise "Hastamızın ölüm sebebinin belirlenmesi için 'Adli Otopsi' süreci devam etmektedir. Tüm tedavimize yönelik kayıtlar ilgili makamlara teslim edilmiştir" dedi.

Etiler'deki bir saç ekim merkezinde 5 Kasım günü saç ekim işlemi yaptıran Umut Tuğcu, iddialara göre saç ekim işleminin ardından eve döndüğünde kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Evde bayılan Tuğcu, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Saç ekim işlemi sonrası Tuğcu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, şüphelim ölüm üzerine olay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tuğcu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor hazırlanması beklenecek. Bu sabah saatlerinde ise saç ekim merkezine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gelerek inceleme yaptı

"'ADLİ OTOPSİ' SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR" Tuğcu'nun ölümündeki iddialar üzerine  saç ekim merkezinden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Öncelikle yaşanılan olayda hayatını kaybeden hastamız Umut Tuğcu'ya Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz Kurumumuz, Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarımız bu yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunlu olmuştur.Hastamızın kliniğimize saç ekimi için başvuruda bulunmuştur. Akabinde hekimimiz tarafından ilk muayenesi yapılmış, hastanın öyküsü alınarak işlemin yapılmasına uygunluk verilmiştir. İşlem sonrası hastanın sağlık durumunun stabil olduğu gözlemlenmiş ve hasta taburcu edilmiş tedavisi düzenlenmiştir. Hastamızın ölüm sebebinin belirlenmesi için 'Adli Otopsi' süreci devam etmektedir. Tüm tedavimize yönelik kayıtlar ilgili makamlara teslim edilmiştir. İlk yapılan araştırmada hastamızın kaybına neden olan hatalı bir uygulama, yanlış ilaç verilmesi gibi bir durumla karşılaşılmamış olmasına rağmen ileri sürülen beyanlar bizleri üzmektedir: Adli soruşturma sonrası belli olabilecek hükümlerin, hiçbir gerekçe olmadan ileri sürülmesi masumiyet karinesini ortadan kaldırmakla bilgi kirliliğine sebebiyet vermektedir. Süreç içerisinde kamuoyunun şeffaflıkla bilgilendirileceği saygı ile duyurulur"


Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı
Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı
Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı
Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı
Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saç ekimi sonrası ölüm iddiası; Klinikte inceleme yapıldı - Son Dakika


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