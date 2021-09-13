Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı - Son Dakika

İtalya'da yaşayan ve 3 gün önce saç ekimi ve malzeme almak için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki kuaför İbrahim Gül, Bağcılar'da gittiği özel hastanede kalp krizi iddiasıyla hayatını kaybetmişti. Bir çocuk babası adamla ilgili ailesi ise ihmal iddiasında bulunmuştu. Polis ekipleri yaşanan ölümle ilgili hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A.'yı gözaltına aldı.

SAÇ EKİMİNDE GÖREVLİ DOKTOR TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesinde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.