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Saç ekiminde fiyatı kök miktarı belirliyor - Son Dakika

Saç ekiminde fiyatı kök miktarı belirliyor

08.06.2021 17:52
Saç ekiminde fiyatı kök miktarı belirliyor, System.String[]

Saç dökülmesi yaşayan vatandaşların ilk durağı, saç ekim merkezleri oluyor.

Saç dökülmesi yaşayan vatandaşların ilk durağı, saç ekim merkezleri oluyor. Operasyon sırasında kaliteli malzemenin kullanılması, sonraki aşamada saçın sağlıklı olmasını sağlıyor. Saç ekiminde fiyatı ile saç kökü miktarı belirliyor.

Kalıcı saç dökülmesinin ardından vatandaşların ilk durağı saç ekim merkezleri oluyor. Türkiye bu alanda önemli bir yer alırken, özellikle Arap ülkelerinden her yıl yüzlerce kişi saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor.

Saç ekiminde fiyatı ise saç kökü miktarı belirliyor. Saç ekimiyle ve sonrasıyla ilgili ipuçlarını ise World Of The Hair saç ekim uzmanı Ekrem Köse verdi.

Saç ekimi operasyonunun saç dökülmesi yaşayan, genetiksel dökülmeleri olan kişilere yapıldığını ifade eden Köse, "Saç ekimi operasyonları herkes için aynıdır, fakat kullanılan yöntem her zaman farklıdır. Cinsiyete asla bağlı değildir. Saç ekimi operasyonu saçlarını kaybetmiş, genetiksel dökülmeleri olan hastalarımızın, yeniden doğal saçlarına kavuşmasını sağlayan mikro cerrahi bir operasyondur" dedi.

Saç ekiminde en önemli faktörün saç kökü miktarı olduğunu ifade eden Köse, "Saç ekimi operasyonlarında fiyatta degişiklikler olmasına sebep olur. Saç ekimi kişisel bir operasyondur ve hastalarımızın bu tedavide farklı ihtiyaçları vardır. Saç kökü miktarı ve ekim yöntemi ile yapılan saç analizine göre belirlenir bu uygulama neticesinde operasyonlarımız başarılı bir şekilde sona erer. Saç ekiminde fiyat belirleyen faktörler, kaliteli hizmet, doktorlarımızın popülerliği ve operasyonda kullanılan malzemelerde dahildir. Kaliteli malzemelerle yapılan operasyonlarda saç köklerine zarar gelmez, aksine daha güçlü saç köklerine sahip olabilirsiniz. Düşük fiyat veren merkezlerin çoğunda kalitesiz malzemelerin kullanıldığına rastlanılır" diye konuştu.

Güçlü referansları olan merkezlerin tercih edilmesini çok faydalı olduğunu ifade eden World Of The Hair saç ekim uzmanı Ekrem Köse, "Saç ekim operasyonlarında kullanılan yenilikçi uygulamalar neticesinde başarı oranları her geçen gün yükseliyor. Saç ekiminin aşamalar halinde ilerlemesi istenilen neticenin elde edilmesi açısından önemlidir. Saç ekiminde öncelikle doktor ile hasta arasında değerlendirme yapılır ve yapılan görüşme sonrasında kişinin saç dökülme problemi belirlenir, hastanın ihtiyacı olan yönteme karar verilir. Ardından donör bölge belirlenir ve çizim yapılarak kullanılacak greft sayısı hesaplanır. Alım aşaması saç ekiminin ilk aşamasıdır. Mikro motor uçlu cihaz yardımı ile saç kökleri titizlik ile alınır. Sonrasında ise özel hazırlanmış sıvı ile ekim işlemi başlayana kadar canlı olarak bekletilir. küçük kesiler yapılarak ekim bölgesine kanallar açılır. Son aşamada ise alınmış olan greftler bu kanallara yerleştirilir yapılan işlem acısızdır ve çok hızlı bir şekilde yara iyileşmesi gerçekleşir" diye konuştu.

Saç ekiminin özen ve titizlik gerektirdiğini söyleyen Köse, "Hem hastaya hem de uzmana büyük görevler düşüyor. Öncelikli olarak hastalar saç ekim işlemlerinden önce kullanmış oldukları ilaç ve takviye ürünler hakkında doktoru bilgilendirmelidir. Kan sulandırıcı ilaçlar, kafein içeren ürünler operasyonları olumsuz etkiler 7 gün öncesinden kullanılmamalıdır. Saç ekimi öncesi hastanın sağlık koşulları kontrol edilerek operasyona uygun olup olmadığına bakılır. Bu doğrultuda yapılan kan tahlilleri yol gösterir" şeklinde konuştu.

Saç ekimi operasyonu ardından kişilerin aynı gün içerisinde taburcu edildiğini ifade eden Köse, "İşlemin ardından ekilen saçlar hassas olacağı için korunmalıdır. 3 günden itibaren doktor tarafından önerilen şampuan ve losyonlar yardımıyla saçlar yıkanabilir. Operasyon sonrası deride kabuklanma görülse de kısa zamanlı bir iyileşme süreci olur. 10 günden itibaren kabuklar tamamen dökülür. Bu süreçte sizin ile yakından ilgilenecek bir klinik seçmeniz faydalı olur" dedi.

(Uğur Buber/ İHA)

Saç ekiminde fiyatı kök miktarı belirliyor

Türkiye, Arap, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Saç ekiminde fiyatı kök miktarı belirliyor - Son Dakika


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