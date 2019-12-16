Saç ekiminde merdiven altı  tedaviden uzak durun - Son Dakika

Başarılı ve sıkıntısız bir saç ekimi yaptırmak isteyenler pek çok merkezi araştırmasına rağmen sonuç beklenenin tam aksine olabiliyor. 3 yıl önce saç ektirmek için özel bir merkeze giden Yılmaz Bafra , yanlış yapılan ekim sonrasında hem psikolojik hem de fiziksel problemler yaşadı. Bafra, merkez seçerken fiyat ve iyi reklamlara inanılmamasını ve teknik ekibin taşeron olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

38 yaşındaki Yılmaz Bafra, özel bir saç ekim merkezine 3 yıl önce başvurdu. Merkezde güler yüz ve güzel vaatlerle karşılandığını söyleyen Bafra, hayal ettiği saçlara kavuşamadı. Bafra'ya 3-4 ay sonra saçlarının çıkacağı söylense de, sonuç eskisinden daha kötü oldu. Ense kökünden alınan saçlarını tamamen kaybeden Bafra'nın, fiziksel probleminin yanı sıra yaşadığı durumdan dolayı psikolojisi de bozuldu. Tüm fotoğrafları ve o anlara dair kötü anılarını görmek istemediği için sildiğini söyleyen Bafra, arkadaşının tavsiyesi ile özel bir hastanenin saç ekim merkezinde yeni saçlarına kavuştu. Saç ekiminde yaşanan nadir ancak en riskli komplikasyon olan nekroz ile karşılaşan Bafra'nın yeni saçları sakalından ve göğsünden alınan kıllar ile yapıldı. Hastanenin Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Muhammet Kalmaz ise, böyle vakalarla çok fazla karşılaştıklarını belirterek, "Büyük hastanelerde de saç ekimi yapılıyor ancak hastaneye ait merkezler olmuyor. Böyle yerlerde, tahlil sonucu bakılmadığından bulaşıcı hastalığı olan bir hasta ekime alındığında ciddi rahatsızlıklar doğurabiliyor. Cihazlara, hekimlere ve diğer hastalara da bulaşabiliyor" dedi.

VAATLERE KANMAYIN!

38 yaşındaki Yılmaz Bafra, merkez tercih etmeden önce birçok araştırma yaptığını söyledi. Göz dolduran reklamlara aldandığını söyleyen Bafra, "Her gittiğiniz yer sizi güler yüzle karşılıyor ve güzel vaatler veriyor. Ben de bu vaatlerle hareket ettim ama memnun kalmadım. İnsanlar sadece hastanelere gitsinler. Merdiven altı yerler çok fazla ve iyi reklam yapıyorlar. Hastaneler tercih edilmeli ve çalışma ekip arkadaşlarına bakılmalı" dedi.

"ESKİSİNDEN DAHA KÖTÜ OLDUM, PSİKOLOJİM BOZULDU"

İlk ekim yaptırdığında saçlarının 1-2 ay içerisinde döküldüğünü söyleyen Bafra, süreci şu sözlerle anlattı:

"3-4 ay içinde çıkmaya başlayacağını söylediler bekledim, ancak çıkmadı. Enseden alınan saçlarım yara gibi kaldı. Eskisinden daha kötü oldum ve psikolojim bozuldu ve ektirdiğim yere tekrar gittim. 'Bir daha yapalım' dediler ama ben ücretimi geri istediğimi söyledim. Ücret iadesi alamadım, tekrar ekim yaptırmaktan soğudum. Sonuçta ciddi bir operasyon geçiriyorsunuz ve canınız yanıyor. Böyle yaşamaya devam ettim. Bir arkadaşım vesile oldu yine sıcak bakmadım ama kolumdan tutarak zar zor buraya geldim. Burada bana göğüs ve sakaldan alarak durumu düzeltebileceklerini söylediler. Çok güzel oldu, şimdi çok mutluyum psikolojik olarak da iyileştiriyorlar."

ENFEKSİYON RİSKİ VAR!

Özel bir hastanenin Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Muhammet Kalmaz, özel ve büyük hastanelerin birçoğunun kendine ait saç ekim merkezi olmadığını dile getirdi.

Taşeron firmaların çok fazla yerde olduğunu vurgulayan Kalmaz, "Hastaneye bağlı olmadıkları için hastanelerin hekimleri, ameliyathaneleri gibi imkanlarından faydalanılamıyor. Bu da kötü sonuçlar doğurabiliyor. Tahlil sonucu bakılmadığında bulaşıcı hastalığı olan bir hasta ekime alındığında ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Cihazlara, hekimlere ve diğer hastalara da bu hastalıklar bulaşabiliyor. Enfeksiyon riski var" dedi.

SAÇ EKİMİNDE EKİP ÖNEM TAŞIYOR

Saç ekiminin dermatoloji uzmanı ya da plastik cerrahlar tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Kalmaz, yardımcı elemanlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Yardımcı elemanlar ise ameliyat teknisyenleri ve hemşireler olabilir. Acil tıp teknisyenleri, ebeler vs. saç ekimini yapamıyorlar. Fakat birçok yerde bu duruma uyulmuyor ve vatandaşlar mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TURİZMİNİ RİSKE SOKABİLİR

Saç ekimi, sağlık turizmi açısından da önemli bir yer tutuyor. En çok Almanya, İtalya, Arabistan, İngiltere gibi ülkeler tarafından tercih edildiklerini ifade eden Kalmaz, "Son 5 yılda özellikle saç ekiminde sağlık turizminde oldukça geliştik ve bize milyarlarca dolar getirisi var. Ancak doğru kişiler tarafından yapılmayan saç ekimleri sağlık turizmini de riske sokuyor" dedi.

- İstanbul