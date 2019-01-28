Saç Ekiminden Ne Beklenmeli?

Saçların da değeri tıpkı sağlık ya da gençlik gibi kaybedilince anlaşılıyor. Saç dökülmesi yani kelliğin kalıcı tedavisi ise çoğu zaman sadece saç ekimidir. Saçınızın üst kısmı seyrekleşmiş ya da dökülmüşse ve bu sizi rahatsız ediyorsa, saç ekimi yaptırmak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Saç ekimi nedir?

Saçın transfer edilmesi ile gerçekleştirilen bir operasyon şeklidir, saçı bölgeden alınan sağlıklı kökler dökülmüş alana nakledilir. Uzmanlar bu prosedürü 1950'lerden bu yana yapıyorlar, ancak son yıllarda teknikler oldukça gelişmiş durumda.

Prosedür klinik ortamda uygulanır. İlk olarak, cerrah kafa derinizi temizler ve kafanızın arkasını uyuşturmak için ilaç enjekte eder. Doktorunuz nakil için genellikle FUE ya da DHI gibi alt grubu

FUE ve DHI prosedüründe ise cerrah saç köklerini teker teker alarak dökülen alanlara transfer eder. Özellikle DHI tekniğinde saç tıraşlanmadan, doğrudan saç kökleri transfer edilir.

Günümüzdeki saç ekim teknikleri ile saç köklerinde yara izi ya da dikiş izi oluşmaz. Ekilen saç kökü sayısına bağlı olarak işlem yaklaşık 4 ila 8 saat arasında sürer.

Beklentiler ve iyileşme

Operasyondan sonra kafa deriniz biraz hassas olabilir. Birkaç gün ağrı kesici almanız gerekebilir. Cerrahınız, saç derinize en az bir veya iki gün boyunca bandaj takmanızı sağlayacaktır. Ayrıca birkaç günlüğüne almanız için bir antibiyotik veya bir anti-enflamatuar ilaç da verebilir. Çoğu kişi ameliyattan 2 ila 5 gün sonra işe dönebilir.

Ameliyattan sonraki 2 ila 3 hafta içinde, nakledilen saç dökülür, ancak bir ay içinde yeniden büyüme görülmeye başlanır. Çoğu insan 6 ila 9 ay sonra yeni saç büyümesinin % 60'ını görür. Bazı cerrahlar, saç ekiminden sonra saç büyümesini hızlandırmak için PRP gibi destekleyici tedaviler uygulayabilir.

Riskler ve tedavi maliyetleri

Saç ekiminin fiyatı büyük ölçüde transfer edilen saç miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Operasyondan önce transfer edilebilecek saç miktarı hesaplanarak operasyonun tam maliyeti size net olarak bildirilir.

Lokal anestezi yapılır ve herhangi bir şekilde kesi işlemi yapılmayan saç ekim teknikleri kullanıldığı sürece riski oldukça düşük bir operasyondur.

Doktorunuzla kullandığı teknik, riskler ve ameliyattan sonra iyileşme süreciniz hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşun. Ve eğer mümkünse ideal saç tasarımı için 3D teknolojisi ile ön gösterim talebinde de bulunabilirsiniz. Bu uygulama, operasyona karar vermenize yardımcı olabilir.