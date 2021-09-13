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Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı - Son Dakika

Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı

13.09.2021 12:00
Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı, System.String[]

Saç ekimi operasyonu için İtalya'dan İstanbul'a gelen İbrahim Gül'ün ani ölümünün yankıları sürüyor. Operasyonu gerçekleştiren doktorun tutuklandığı olayda, hastaneye yönetiminin açıklaması dikkat çekti. Hastane, dün yaptığı açıklamada Gül'ün göğsünde bir ağrı hissetmesi üzerine kendisine müdahale edilerek anjiyo yapıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı belirtildi.

Kuaför olan evli ve bir çocuk babası İbrahim Gül (27), saç bakımı ile ilgili bazı malzemeler almak ve saç ekimi ameliyatı olmak için kısa bir süre önce İtalya'dan İstanbul'a geldi. Kuaförlük kursundan eski hocası Dilek Özbek'i ziyaret eden Gül, saç ekimi yaptıracağını söyledi. İbrahim Gül, cumartesi sabahı saç ekimi işlemi için özel bir hastanede ameliyata girdi. Ancak ameliyat sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edilen Gül, hayatını kaybetti. Hastane yönetimi saat 17.00'de ölüm olayını polise bildirdi. İbrahim Gül'ün İtalya'da yaşayan eşi ve Urfa'daki akrabaları da "hastanız yoğun bakımda" denilerek İstanbul'a çağrıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Genç kuaförün İtalya'da bulunan eşi de hastanenin telefonu üzerine eşinin kuaförlük okulundan hocası Dilek Özbek'i arayarak durumu anlattı. Öğrencisinin yoğun bakımda olduğunu zannederek hastaneye giden Özbek, İbrahim Gül'ün hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç kuaförün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA: DAMARI TIKALIYDI

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, hastanın kendilerine saç ekimi için geldiği, ekim sırasında göğsünde ağrı hissedince kendisine müdahale edildiği ve anjiyo yapıldığı, anjiyoda bir damarının tıkalı olduğunun görüldüğü ve stent takıldığı belirtildi. Açıklamada hastanın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

DOKTOR TUTUKLANDI

Polis ekipleri yaşanan ölümle ilgili hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A.'yı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLE APAR TOPAR URFA'DAN GELDİ

Acı haberi alan İbrahim Gül'ün yakınları da Urfa'dan ve İtalya'dan İstanbul'a geldi. 12 saat sonra İstanbul'a gelen Gül'ün yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı. Ölen gencin dayısı Ahmet Yiğit, "Kendisi İtalya'da kuaför ve hem buradan malzeme almak hem de saç ektirmek için izne geldi. Burada hastaneye saat 8'de geliyor ve tahminimizce 9'da ameliyata alınıyor ama ameliyatın ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Ameliyat esnasında vefat ediyor ancak bu vefatın nedeni nedir, ameliyat olup olamayacağına dair ön tahliller yapıldı mı? Biz bunun soruşturulmasını istiyoruz. Böyle gençlerimiz çok gidiyor. Bu saat 09.00'da ameliyata giriyor, saat 11.00'de vefat ediyor. Bize vefat ettiğini söylemiyorlar. Ben Halfeti'den geldim, burada söylediler. Yetkililer de diyor ki, bize saat 15.00 gibi söylediler. 'Bize de hastanız yoğun bakımda, acilen gelin' dediler. Halbuki hastamız vefat etmiş. Vefat ettikten sonra polise bildiriliyor, hemen bildirilmiyor" dedi.

"BİZE ÖLÜSÜNÜ VERDİLER"

"Saç ekiminden kaç kişi öldü" diyerek tepki gösteren Yiğit, "Bize bir bilgi verilmedi. Abisini arıyorlar, ağabeyi de beni 15.30'da aradı. Dedi ki, 'İbrahim yoğun bakımda, gelin' diyorlar. Tamam da bu çocuk vefat etmiş. Bir bilgimiz yok. Hatta hocasına demişler ki, 'Kalbinde rahatsızlık varmış, anjiyo yapmışız, stent takmışız.' Tamam da bunların hepsi nasıl oluyor da iki saat içinde oluyor. Yani kuaför hocası gitti, baktığında başının altında bir karış kan görüyor. Bunu bize söylemediler, dediler ki 'kalp krizinden vefat etmiş.' Bunun peşini bırakmayacağız, hukukta bırakmayacağız. Yazık değil mi sağlam veriyoruz, bize ölüsünü veriyorlar. Saç ekiminde binde kaç kişi ölmüş şimdiye kadar Türkiye'de" diye konuştu.

Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı - Son Dakika
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