Son Dakika Haberleri: Saç ektirmek için gelen Azeriyi İstanbul'da yaşayan Azeri gasp etti
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Saç ektirmek için gelen Azeriyi İstanbul'da yaşayan Azeri gasp etti

37 dakika önce

İstanbul DHA- SAÇ ektirmek için İstanbul'a gelen Azeri uyruklu bir kişi, İstanbul'da tanıştığı bir Azeri'nin evine yerleşti.

Saç ektirmek için gelen Azeriyi İstanbul'da yaşayan Azeri gasp etti, System.String[]
İstanbul, DHA, Güncel


İstanbul DHA- SAÇ ektirmek için İstanbul'a gelen Azeri uyruklu bir kişi, İstanbul'da tanıştığı bir Azeri'nin evine yerleşti. Azeri uyruklu kişi evde tek başına kaldığı bir gün zorla girilen evde maskeli kişinin gaspına uğradı. Maskeli gaspçının mağduru eve yerleştiren Azeri olduğu olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre İstanbul'a saç ektirmek için gelen Azeri uyruklu bir kişi, kendisi gibi Azeri uyruklu Rüyal A. (25) ile tanıştı. Kalacak yere ihtiyacı olan Azeri'yi, Rüyal A. kendi evine götürdü. 12 Mayıs tarihinde ise Rüyal A., hemşerisini eve bırakarak evden çıktı. Bir süre sonra evin kapısını zorlayarak içeri giren maskeli ve bıçaklı bir şüpheli evde yalnız olan Azeri uyruklu kişinin 2 bin 100 dolar, 20 bin ruble ve cep telefonunu gasp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışma başlattı. Polis, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından maskeli gapçının Rüyal A. olduğunu belirledi. Rüyal A.'nın daha önce de sivil polis rolü yaparak girilen bir evde gasp yaptığı ortaya çıktı. Rüyal A. polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:48 Kaynak: DHA
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