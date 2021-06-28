Saç Ektirmeyi Düşünenler Müjde! Medart Hair Ekibi O Yöntemi Açıkladı… - Son Dakika

u yöntemler arasında Safir saç ekim tekniğine değindi. Özel bir taştan oluşturulan bıçak yardımıyla saç köklerinin saç ekimi yapılacak alana rahatlıkla yerleştirilebileceği kanalların açılmasında kullanılan bu yöntemle enfeksiyon veya herhangi bir olumsuzluğun çok daha düşük oranda meydana gelebileceğini belirtti.

Medart Hair saç ekim işlemi öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlere de açıklık getirdi. Kulak arkası ve ense bölgesinde yer alan saç miktarlarının kontrol edilerek donör olarak bu bölgeden güçlü greft sayısı belirlenip alınmasını sağladıklarını açıkladı. Safir saç ekimi için hasta uygun ise sadece randevu oluşturulacağından bahsetti. İşlemden bir hafta kadar süre önce hastanın bazı noktalara dikkat etmesi gerektiği açıklandı. Kan sulandırıcı ilaçların işlem öncesinde bırakılması gerektiğine değinildi.

Medart Hair: İşlem Başarısı İçin Bunlara Dikkat

İşlem öncesinde dikkat edilmesi gereken tüm noktalara özen gösterilmelidir. Saç yıkama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uzman hekim kadrosunda bulunan hemşirelerden destek alınması gerektiğini belirtti. Ağır egzersizler ve spordan kaçınmanın bu dönemde daha olumlu sonuçlar getireceğini açıklayarak saç ekim işlemi sonrasında krem ve solüsyon kullanımının kaşıntı ve ağrıları azaltacak olduğundan bahsetti.