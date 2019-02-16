Saç Kırıklarını Alma Makinesi Denedim! ???????+?

Evde saç kırıklarını almayı kim istemez? Ben de normalde kuaförler için olan ama instagram ve youtube'da sürekli karşıma çıkan Saç Kırıklarını Alma Makinesini sizlerle beraber ilk defa kutusundan çıkardım ve denedim. Bakalım siz nasıl bulacaksınız? Umarım keyifle izlersiniz.

Evde saç kırıklarını almayı kim istemez? Ben de normalde kuaförler için olan ama instagram ve youtube'da sürekli karşıma çıkan Saç Kırıklarını Alma Makinesini sizlerle beraber ilk defa kutusundan çıkardım ve denedim. Bakalım siz nasıl bulacaksınız? Umarım keyifle izlersiniz.

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