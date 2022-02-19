Üye Girişi
Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu - Son Dakika

Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu

19.02.2022 01:14

Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu Annesi kayıp 10 günlük bozayılar hayata tutundu Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ekipler tarafından donmak üzereyken bulunan iki yavru bozayı, saç kurutma makinesiyle ısıtılıp vücut ısılarının yükseltilmesi için...

Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu

Annesi kayıp 10 günlük bozayılar hayata tutundu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ekipler tarafından donmak üzereyken bulunan iki yavru bozayı, saç kurutma makinesiyle ısıtılıp vücut ısılarının yükseltilmesi için kuvöze konuldu. 10 günlük gözleri dahi açılmayan ve anneleri kayıp iki yavru ayı, yaşama tutundu ve sağlık durumları normale döndü.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Karafasıl köyünde hayvancılık yapan Veysel Çifçi, hayvanlarını sulamak için köpekleri ile birlikte köy merasına çıktı. Köpekler merada bulunan kayalık alanda havlamaya başlayınca Veysel Çifçi, köpeklerin tepki verdiği alana yöneldi. Kayalık alanda iki yavru ayı ile karşılaşan Veysel Çifçi, ortalıkta anneleri olmayan ve donmak üzere olan yavru ayıları alarak güvenlik bir noktaya götürdü. Daha gözleri bile açılmamış ve soğuktan titreyen yavru bozayıları sıcak bir alana götüren Veysel Çiftçi, durumu Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin yönlendirmesiyle bölgede bulunan Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Karafasıl köyüne giderek yavru ayıları teslim aldı.

HAYDİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından il merkezine getirilen iki yavru ayının ilk önce saç kurutma makinesi ile vücut ısıları yükseltildi. Ardından mamalarla beslenen yavru ayılar, kuvöze konuldu. Yaşama tutunan ve gözlerini açan yavru ayılar, veteriner hekimdeki görevliler tarafından temizlendi. Ardından yavru ayılar ekipler tarafından mamalarla beslendi.

"Yavru ayıların şu anda için herhangi bir problemleri yok, sağlıkları gayet iyi"

Yavru ayıları tedavi eden Veteriner Hekim Sefa Hebipoğlu, yavru ayıların yaklaşık 10 günlük olduklarını söyledi.

Yavru ayıların kendilerine Jandarma HAYDİ ile Doğa Koruma ve Milli Park ekiplerince getirildiğini söyleyen Veteriner Hekim Hebipoğlu, "İki yavru ayının şu anda anneleri yok kayıp. Yavru ayıların ilk müdahalelerini yaptık. Karınlarını doyurduk. Bundan sonraki süreci izlemeye alacağız. Milli Park ekipleri annesini bulmaya çalışacak. Annesini bulabilirsek doğal yaşamına bırakacağız, bulamazsak Sinop'ta Rehabilitasyon Merkezine sevkini yapacağız. Şu an için sağlık durumları gayet iyi. Yavru ayıları beslemeye devam ediyoruz. İnşallah annesini de bulabilirsek doğal yaşamlarına bırakmak istiyoruz. Takriben 1 hafta ya da 15 günlük yavru ayılar, birisinin gözü açılmış diğerinin daha gözü de açılamamış. 15 günlük civarlarında olduklarını düşünüyoruz. Şu anda yeme ya da içme konusunda herhangi bir problemleri bulunmuyor. Gayet iyiler ve sağlıklılar" dedi.

"Şu an için bir problemleri bulunmuyor"

Yavru ayıların kendisine getirildiğinde kötü durumda olduğunu belirten Veteriner Hekim Hebipoğlu, "Bana geldiğinde soğuk stresi yüzünden baya problemliydi. Yoğun bakım ünitesine aldık ve vücut ısılarını yükselttik. Sabah sütlerini verdik, öğlende besledik ve sürekli mama ile beslemeye devam ediyoruz. Şu an için bir problem bulunmuyor. Ama bize geldiklerinde bir hayli zor şartlarda gelmişlerdi. Sağ olsun ekipler yavru ayıları bize hızlı bir şekilde getirdi. Bizde hemen müdahalesini yaptık, şu anda için bir problem görünmüyor" diye konuştu.

Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu
Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu
Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu

YORUMLAR
500
Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu KASTAMONU - Yavru ayılar biberonla besleniyor KASTAMONU - Yavru ayılar biberonla besleniyor Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu

Pınarbaşı, Kastamonu, Veteriner, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 02:46:27. #1.12#
SON DAKİKA: Saç kurutma makinesi ile ısıtılıp küveze konulan yavru ayılar yaşama tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement