Sac metal fabrikasında yangın - Son Dakika

Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Tesisteki yanıcı maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına, Osman Belediyesi ekipleri yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ve orman işletmesine bağlı ekiplerden takviye istendi.

Osmaniye- Gaziantep kara yolu üzerindeki sac metal üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Osmaniye 'de sac metal üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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