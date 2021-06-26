Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Esra ve Ceyda Ersoy, kardeşler, geçtiğimiz günlerde ettikleri kavga ile gündeme gelmişlerdi. Ceyda Ersoy, ablası Esra'nın kendisini darbettiğini belirterek "Bu kadını ablalıktan reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÖPÜŞTÜKLERİ VİDEOYU PAYLAŞTILAR: BİZ BARIŞTIK

Çok geçmeden yeniden bir araya gelen ikili, sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti. Araç içerisinde öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, "Biz barıştık" notunu düştü.