Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi - Son Dakika

Kentin en işlek bölgelerinden biri olan Gaziantep Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde iki genç kız ile karşılaştıkları başka bir kız arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden kızlara, çevredekiler müdahale etti. Bir kişi, kızlardan birini alıp iş yerine sokarak diğerlerinden uzaklaştırdı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.